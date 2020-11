Donald Trump, la figuraccia imbarazzante del Four Season sembra presa da una serie TV

La sconfitta elettorale di Donald Trump è stata resa ancora più surreale dalla figuraccia della conferenza stampa al Four Season, che sembra presa da una scena di una serie televisiva come Veep.

Donald Trump nell'atto di imbracciare un fucile

La sconfitta elettorale di Donald Trump è stata resa ancora più surreale dalla gaffe che i suoi uomini hanno fatto con il Four Seasons a Filadelfia. Già il fatto che Trump stesse giocando a golf mentre veniva annunciata la vittoria di Joe Biden è abbastanza folle (ma a suo modo logico, date le abitudini del quarantacinquesimo presidente degli Stati Uniti), ma la ciliegina sulla torta è stata la conferenza stampa del suo avvocato Rudy Giuliani, recatosi in Pennsylvania per indagare sui presunti brogli.

L'annuncio ufficiale dello stesso Trump su Twitter, che parlava di una conferenza stampa al Four Seasons, lasciava intendere che si trattasse di un albergo della celebre catena di hotel di lusso. Ed ecco il colpo di scena: Giuliani ha invece parlato davanti nel parcheggio del Four Seasons Total Landscaping, davanti alla saracinesca di quella che è una ditta di giardinaggio situata tra un crematorio e un sexy shop. Il tweet originale di Trump è stato eliminato, e al momento non si sa cosa ci fosse all'origine dell'errore, anche se molti ipotizzano che Giuliani abbia cercato di ottenere l'albergo senza riuscirci, o che si sia confuso al momento della prenotazione. Forse per la prenotazione si sono affidati ad uno stagista inesperto o addirittura ad Alexa?

Veep: Julia Louis-Dreyfus nell'episodio Nicknames

Una notizia talmente surreale e "televisiva" che non potevamo non parlarne, dato che sembra uscita da un episodio di Veep, la serie HBO incentrata sulla vicepresidente americana e sull'incompetenza del suo staff (sorta di risposta alla serie inglese The Thick of It, anch'essa creata dallo sceneggiatore e regista Armando Iannucci). Tra l'altro lo show, giunto al termine lo scorso anno, è entrato in ballo anche in un altro modo, poiché la protagonista Julia Louis-Dreyfus ha commentato l'esito dell'elezione su Twitter facendo i complimenti a Kamala Harris e affermando che una donna vicepresidente non è più finzione.

La gaffe di Rudy Giuliani è anche stata oggetto di scherno in un segmento di Saturday Night Live, dove l'avvocato, impersonato da Kate McKinnon, continua a confondere i nomi di luoghi e persone.