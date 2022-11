Ruby Rose entra nel cast del nuovo film thriller Dirty Angels

Ruby Rose reciterà al fianco di Eva Green in Dirty Angels, il thriller d'azione di Millennium Media diretto da Martin Campbell, regista di Casino Royale e GoldenEye.

Scritta da Alissa Silverman, come riportato da THR, la storia di fantasia è ambientata sullo sfondo del ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan nel 2021 e segue un gruppo di donne soldato che forniscono assistenza medica e vengono mandate a salvare un gruppo di adolescenti rapite, intrappolate tra l'ISIS e i talebani.

Resident Evil - The Final Chapter: Ruby Rose in una scena del film

L'inizio della produzione è fissato per il mese di dicembre in Marocco e presso Nu Boyana Studio di Millennium Media in Grecia. I produttori della pellicola sono Moshe Diamant, Rob Van Norden e Yariv Lerner.

Batwoman, Ruby Rose commenta il suo abbandono: "Non è stata una decisione facile"

Un nuovo ruolo in una pellicola d'azione dunque per Ruby Roseapparsa nel film xXx: Il ritorno di Xander Cage con Vin Diesel e John Wick: Capitolo 2 con Keanu Reeves. E ancora The Meg con Jason Statham e Resident Evil: The Final Chapter con Milla Jovovich.

L'attrice ha prestato il suo volto al personaggio DC nella serie TV Batwoman ed è apparsa nella serie Netflix, Orange Is the New Black.