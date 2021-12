Megan Fox, Ruby Rose e Scoot McNairy in Taurus, film con Machine Gun Kelly

Taurus, saga musicale interpretata e prodotta da Colson Baker, più noto come Machine Gun Kelly, vede l'ingresso nel cast di Scoot McNairy, Ruby Rose, Demetrius 'Lil Meech' Flenory, Lil Tjay, Naomi Wild e Megan Fox, compagna di vita di Kelly.

Taurus, noto in precedenza col titolo Good News, racconta la storia di un musicista emergente, ma travagliato (Baker) mentre trascorre i suoi giorni e le sue notti cercando all'infinito l'ispirazione per registrare un'ultima canzone. La sua assistente simile a una sorella (Maddie Hasson) vuole salvarlo, i suoi collaboratori (Scoot Mcnairy, Lil Meech e Lil TJay) lo vogliono in studio, mentre la sua spacciatrice (Ruby Rose) e la sua ex (Megan Fox) lo spingono più a fondo. Il film esplora il lato oscuro della fama, della dipendenza, del processo artistico e dell'industria musicale. Tim Sutton ha diretto la sua sceneggiatura originale.

Machine Gun Kelly sta lavorando a diverse nuove canzoni da usare nel film prodotto da Jib Polhemus insieme al presidente della divisione cinematografica di Rivulet Media, Rob Paris, e al direttore operativo Mike Witherill.