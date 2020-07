Rub & Tug diventa una serie dopo le reazioni negative al film con star Scarlett Johansson

Rub & Tug diventerà una serie tv dopo che il progetto di realizzare un film con star Scarlett Johansson è stato abbandonato a causa delle numerose proteste ricevute online. A sviluppare la nuova versione dell'adattamento sarà Our Lady J, in passato già tra i nominati ai premi Emmy grazie alle sue sceneggiature e lavori nella produzione.

New Regency aveva conquistato i diritti per la storia di Dante "Tex" Gill, gangster transessuale che ha avuto un ruolo chiave nel mondo del crimine degli anni '70 nella città di Pittsburgh. Inizialmente Rub & Tug era stato ideato come film diretto da Rupert Sanders e con star Scarlett Johansson che, poco dopo, ha abbandonato il progetto in seguito alle critiche ricevute per la scelta di affidare il ruolo di un personaggio transessuale all'attrice.

La serie televisiva avrà invece un approccio rispettoso nei confronti della comunità LGBTQ+ ed è stato assicurato che il cast sarà all'insegna dell'inclusione e della diversità.

Cindy Bruno Gill, vedova di Gill, e Brendan Keoerner, che ha pubblicato molti articoli sulla storia vera, saranno i consulenti del progetto. Al centro della trama della serie televisiva ci sarà una donna che si fa strada nel business della prostituzione e delle attività che offrono "massaggi", un mondo prevalentemente dominato dagli uomini.

Scarlett Johansson, rinunciando al ruolo, aveva dichiarato: "Alla luce delle recenti domande etiche emerse dopo il mio ingaggio per la parte di Dante 'Tex' Gill, ho deciso di rinunciare con rispetto alla mia partecipazione nel progetto. La nostra comprensione culturale delle persone transgender continua ad avanzare e ho imparato molto dalla comunità da quando ho rilasciato la mia prima dichiarazione sul casting, rendendomi conto che era insensibile. Provo grande ammirazione e amore per la comunità trans e sono grata che continui la conversazione riguardante l'inclusività a Hollywood. Secondo GLAAD, la presenza di personaggi LGBTQ è diminuita del 40% nel 2017 rispetto all'anno precedente, senza alcuna rappresentazione di personaggi trans nei lungometraggi realizzati dagli studios".