Rovine stasera su Rai 4: trama, cast e curiosità dell'horror prodotto da Ben Stiller

Stasera, domenica 26 luglio, alle 21:20 su Rai 4 va in onda Rovine, il survival-horror diretto da Carter Smith e prodotto da Ben Stiller. Al centro della storia, un gruppo di giovani in vacanza in Messico che si ritrova intrappolato tra le rovine di un antico sito Maya, alle prese con una minaccia vegetale tanto misteriosa quanto letale.

Rovine stasera su Rai 4 trama cast e curiosità

La vacanza di Jeff, Amy, Stacy ed Eric prende una piega inaspettata quando i quattro accettano di accompagnare Mathias, un turista tedesco, alla ricerca di un sito archeologico isolato nella giungla messicana.

Una volta arrivati sul posto, però, il gruppo si ritrova circondato dagli abitanti della zona, che impediscono loro di allontanarsi dalle rovine. Il motivo di questa sorta di quarantena diventa presto evidente: tra la vegetazione che ricopre l'antico tempio si nasconde una presenza inquietante e apparentemente impossibile da fermare.

Jena Malone, Laura Ramsey, Shawn Ashmore e Jonathan Tucker in una scena del film Rovine

Intrappolati in cima alla struttura e privati progressivamente di ogni possibilità di fuga, i protagonisti devono fare i conti con una forza vegetale che sembra avere vita propria. Le piante che avvolgono le rovine diventano così il vero cuore dell'orrore, trasformando il luogo in una trappola mortale.

La paura lascia spazio alla disperazione e la lotta per la sopravvivenza mette a dura prova i rapporti tra i ragazzi, costretti a prendere decisioni sempre più estreme mentre cercano di comprendere la natura della minaccia che li tiene prigionieri.

Nel cast di Rovine figurano Jonathan Tucker nel ruolo di Jeff, Jena Malone nei panni di Amy, Shawn Ashmore come Eric, Laura Ramsey nel ruolo di Stacy e Joe Anderson nei panni di Mathias. La pellicola vede inoltre la partecipazione di Sergio Calderón e Dimitri Baveas. La regia è firmata da Carter Smith, mentre la sceneggiatura è dello stesso Scott B. Smith, autore del romanzo da cui il film è tratto.

Jena Malone e Laura Ramsey in una sequenza del film Rovine

Tra i produttori esecutivi della pellicola figura il celebre attore e regista comedy Ben Stiller tramite la sua casa di produzione Red Hour Films. Nonostante la storia sia ambientata in Messico durante una calda estate, gran parte delle riprese è stata realizzata in Australia durante l'inverno. Per ricreare sullo schermo l'effetto del caldo tropicale, agli attori venivano forniti cappotti durante le pause tra una scena e l'altra, mentre acqua e olio d'oliva venivano utilizzati per simulare la sudorazione.

Un'altra differenza significativa riguarda proprio le rovine: nel romanzo originale, il luogo non è descritto come un vero e proprio antico tempio Maya. Fu Carter Smith a proporre di trasformare l'ambientazione in un sito archeologico di questo tipo, ottenendo l'approvazione dello scrittore.

Per realizzare il tempio sul grande schermo vennero inoltre costruiti tre set distinti, dedicati rispettivamente alla facciata ricoperta di vegetazione, alla parte superiore della struttura e agli ambienti sotterranei; le immagini più ampie del complesso furono ottenute combinando i set con effetti digitali.

Dove vedere Rovine in tv e in streaming e durata dell'horror

Il film diretto da Carter Smith andrà in onda stasera 26 luglio, su Rai 4 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. Rovine ha una durata di circa 90 minuti, la messa in onda si concluderà intorno alle 22:50, quando la programmazione di Rai 4 proseguirà con la pellicola Black Phone