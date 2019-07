Rosy Abate - La serie: ultima puntata in replica stasera su Canale5

Rosy Abate - La serie torna stasera su Canale5 alle 21:25 con la quinta e ultima puntata della prima stagione in replica, in attesa dei nuovi episodi con Giulia Michelini.

Rosy Abate - La serie torna stasera su Canale5 alle 21:25 con l'ultima puntata in replica. Per 5 settimane Mediaset ha così ingannato l'attesa per gli spettatori che attendono con trepidazione il ritorno della "regina di Palermo".

In attesa di un annuncio ufficiale da parte di Canale5 riguardante la seconda stagione di Rosy Abate (anche se i soliti insider hanno iniziato a parlare della prima metà di settembre), ecco dove eravamo rimasti con la puntata 1x04 andata in onda la scorsa settimana: Rosy (Giulia Michelini) tenta di riprendersi il figlio Leonardo, dato in adozione a Regina (Paola Michelini) e Roberto Mainetti (Raniero Monaco di Lapio), legati al il Boss Nuzzo Santagata (Franco Branciaroli).

La trama della quinta e ultima puntata, in onda stasera, vede Nuzzo Santagata che, pressato dalle indagini di Rosy e Luca (Mario Sgueglia), abbandonerà la Sicilia con Regina e il piccolo Leonardo. La Regina di Palermo, quando viene a conoscenza della notizia, si mette sulle tracce del boss, con l'aiuto di alcuni amici, per recuperare il figlio con la speranza che questi recuperi la memoria.