Rosy Abate 2, seconda puntata stasera su Canale 5: anticipazioni

Rosy Abate 2 torna stasera su Canale 5 con la seconda puntata di questo nuovo e conclusivo ciclo di episodi per la Regina di Palermo. In diverse interviste, infatti, la protagonista Giulia Michelini ha dichiarato di non avere intenzione, almeno nell'immediato futuro, di vestire ancora i suoi panni.

A dispetto degli ascolti che, nonostante un lieve calo rispetto al debutto della scorsa stagione, hanno comunque dimostrato quanto il pubblico sia affezionato a Rosy Abate. E sicuramente lo sarà ancor durante il nuovo ciclo di episodi, che vedrà la Regina di Palermo contro tutto e tutti pur di salvare il figlio Leonardo da un destino criminale.

Le anticipazioni della seconda puntata parlano di una Rosy Abate distrutta dal dolore quando scopre chi ha ucciso l'ispettrice Nadia Aversa. Allo stesso tempo, però, la donna è fortemente determinata a proteggere suo figlio, ora che il cerchio di sospettati si stringe sempre più intorno a Leonardo (Vittorio Magazzù). Anche perchè Bonaccorso, dopo l'assassinio della compagna, non si lascerà fermare facilmente. Per Rosy, quindi, sembra non esserci altra via: dovrà cercare un'alleanza momentanea con il boss Antonio Costello (Davide Devenuto), suo acerrimo nemico.