Kit Harington e Rose Leslie, star del Trono di Spade, hanno avuto un secondo figlio

Le due star de Il Trono di Spade Kit Harington e Rose Leslie hanno dato il benvenuto al loro secondo figlio.

Un rappresentante delle star ha confermato la notizia a People, sottolineando che la coppia è "felicissima di aver accolto una bambina in famiglia". L'attore, apparso recentemente in Eternals, aveva annunciato la notizia della nuova gravidanza della moglie durante un'apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon lo scorso febbraio, dicendo che il loro figlio di 2 anni stava "per avere il primo shock della sua vita".

Harington ha spiegato al conduttore che questa volta il suo atteggiamento è stato molto diverso rispetto a quando si stavano preparando per il loro primo figlio.

"Sono terrorizzato. Sai, con il primo figlio è come se camminassi sulle nuvole e danzassi in mezzo a campi di margherite per nove mesi - beh, almeno per l'uomo", ha scherzato. "Ma questa volta il processo che ti porta verso la realtà dei fatti è molto più breve. Si diventa pratici molto più velocemente".

I due attori si sono incontrati per la prima volta sul set della serie di successo della HBO, in cui interpretavano Jon Snow e Ygritte, e si sono legati sentimentalmente prima che Leslie lasciasse lo show. Harington e Leslie si sono sposati nel 2018 presso un castello scozzese di proprietà della famiglia di quest'ultima. A proposito, Harington dovrebbe tornare a interpretare Jon Snow in una serie spin-off tutta sua.