Rosanna Fratello: 'Perla Vatiero recita la sua parte, Beatrice è una combattente'

Rosanna Fratello uscita dalla Casa del Grande Fratello ha rivelato cosa ne pensa del percorso dei suoi ex coinquilini.

La penultima eliminata dalla casa del Grande Fratello è stata Rosanna Fratello, la cantante di San Severo all'interno del reality show si è fatta conoscere anche dal pubblico giovane che segue il programma. In un'intervista rilasciata a Casa Chi, la cantante ha dato alcuni giudizi sui suoi ex coinquilini, tra cui Perla e Beatrice.

Rosanna Fratello al Grande Fratello: Giudizi sui coinquilini

La partecipazione di Rosanna Fratello al Grande Fratello ha dato nuovo slancio alla carriera artistica della 72enne cantante pugliese. Grazie alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini, Se t'amo t'amo, il suo brano del 1982, è diventato virale sui social.

Dopo essere uscita dalla Casa più spiata d'Italia, Rosanna Fratello è stata ospite di Casa Chi, dove ha parlato anche di alcuni suoi ex coinquilini, in particolare di Perla e Beatrice, protagoniste di un acceso scontro nell'ultima puntata del reality show

Perla: Crescita e combattività

"Perla l'ho vista un po' crescere. Era un po' pacata all'inizio, tanto che io le dicevo 'perché sei così ritirata?', come quando un maglione si stringe - ha detto Rosanna Fratello - Vederla così combattiva mi piace, perché io sono per i giovani."

La cantante ha continuato: "Perla è entrata zitta zitta, secondo me già recitava la sua parte. Ora sta esternando tutto quello che ha dentro. Quasi neorealista perché una ne pensa e cento ne fa, la vedo molto attiva."

Beatrice: Forza e preoccupazioni

Su Beatrice Luzzi, Rosanna Fratello, che in settimana ha discusso a distanza con Ornella Vanoni, ha affermato: "Beatrice è stata una combattente dall'inizio. Vederla così preoccupata mi dispiace, trovo che sia fortissima e non c'è niente di meglio che riconoscere le cose come stanno. Combatte dalla mattina alla sera, li vuole tutti accanto a sé, però ti devi accontentare."

"Io le direi 'riprenditi perché è importante che tu sia sempre attiva' - ha aggiunto la Fratello - 'Sei una persona che vuole tutto e lo può avere.'"

Vittorio Menozzi: Personalità accogliente

Rosanna Fratello ha parlato anche di altri concorrenti, su Vittorio Menozzi ha detto che l'ingegnere è un mammone ma lo ha definito una persona speciale che l'ha accolta benissimo nella Casa.

"Un ragazzo a cui piace parlare e raccontare. Deve caricarsi di una grande forza e non farsi gestire, perché in fondo un po' si lascia influenzare - ha sottolineato Rosanna Fratello - Questo è molto preoccupante. Riesce a farsi strada tra i rami, si vede che sa sciare bene. Sono convinto che si riprenderà perché se lo merita".

Il conflitto con Rosy

A proposito del suo scontro con Rosy, Rosanna Fratello ha confermato che la chef, durante una discussione ha provato a lanciarle una ciabatta, confermando quanto detto durante una puntata del Grande Fratello.