Grande Fratello Massimiliano Varrese, interviene la famiglia: 'È un gioco al massacro, basta!'

Massimiliano Varrese, sin dall'inizio della sua partecipazione al Grande Fratello, è stato oggetto di numerose critiche che, partite dai social media, hanno trovato eco anche negli studi televisivi, tanto che l'attore ha rischiato l'espulsione a causa di alcuni comportamenti considerati eccessivi. La sua famiglia, attraverso un'intervista a Fanpage, desidera fermare ciò che definiscono una vera e propria gogna mediatica.

La famiglia difende Massimiliano Varrese

L'esperienza di Massimiliano Varrese, iniziata come opportunità di rilancio per la sua carriera, si sta trasformando in un vero calvario per la sua famiglia, che dall'esterno sta subendo l'odio diffuso sui social nei confronti del loro parente. A parlare con Fanpage sono state la madre, la sorella e la zia di Massimiliano, le quali individuano in Beatrice Luzzi e nei suoi sostenitori le principali responsabili di questo clima d'odio.

Accuse gravi e paragoni infelici

"La signora Beatrice Luzzi ha persino accennato a molestie. È una situazione gravissima", ha dichiarato la zia di Massimiliano, riferendosi ad un episodio di pochi giorni fa.

La sorella ha evidenziato che, sempre sui social, i sostenitori di Beatrice hanno paragonato i comportamenti di Massimiliano ai casi di femminicidio: "Quel gruppo di fan è diventato una sorta di setta. Addirittura, quando è morto il padre di Beatrice, hanno espresso desideri simili per mio fratello. Questo non è più un gioco".

Secondo la sorella, ciò che accade all'interno della Casa del Grande Fratello potrebbe influenzare negativamente la carriera di Massimiliano una volta uscito dal reality show. L'attore, sostiene la donna, avrebbe reagito solo alle provocazioni della sua collega, ma "le sue azioni non sono state mostrate".

Critiche a Valentina Melis e Monia la Ferrera

La famiglia di Massimiliano critica anche altre donne legate alla vita dell'attore: Valentina Melis, madre di sua figlia, e Monia la Ferrera, attuale concorrente del Grande Fratello.

"Mi ha ferito vederlo umiliato di fronte a milioni di persone quando è stata letta la lettera di supporto che la sua ex compagna ha scritto a favore di Beatrice Luzzi e contro di lui. È stato uno schiaffo, soprattutto perché è accaduto in diretta", ha affermato la madre citando le parole di Valentina.

Grande Fratello: Monia La Ferrera a Massimiliano Varrese: "Gianni è un amico, tu per me non ci sei stato"

Riguardo a Gianni, presunto interesse amoroso di Monia, la madre di Massimiliano ha aggiunto: "È stata Monia a parlare di quest'uomo a tutti nella Casa. Gli dedica le canzoni che mettono al GF, bacia la catenina che ha al collo perché gliel'ha regalata lui. Ha detto a tutti di Gianni tranne che a mio figlio. Poi ha cambiato versione e ha affermato che Max sapeva tutto. Cosa non vera".

Le percezioni di Massimiliano Varrese all'interno della Casa

All'interno della Casa, non si percepisce l'odio che si riversa su Massimiliano, secondo la madre l'attore reagirà male quando lo scoprirà: "Mio figlio è vittima di una carneficina, non è più un gioco", e aggiunge: "Credo che si sia già reso conto di quanto sta accadendo all'esterno, ma forse non ha compreso fino in fondo la portata di quanto è stato scritto e detto su di lui".

La madre ha confessato di aver sperato che Massimiliano lasciasse la Casa dopo l'episodio di Heidi Baci, quando il padre della ragazza le chiese di uscire per sfuggire alle pressioni psicologiche di Massimiliano.

"Dal mio punto di vista personale, avrei preferito che uscisse sin dall'episodio con la signora Baci. Ma è lì per lavorare e quindi capisco. D'altra parte, se uscisse, porterebbe con sé l'etichetta schifosa che gli è stata appiccicata addosso e questo mi rattrista", ha concluso la madre di Massimiliano Varrese.