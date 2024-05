Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi non si nasconde: 'Voglio conquistare Beatrice Luzzi'

I 'Beabaldi' non possono nascondere il loro entusiasmo: i fan di Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi continuano ad augurarsi un ritorno di fiamma tra i due ex concorrenti del Grande Fratello. La loro speranza ha trovato nuovo vigore grazie a un'intervista di Giuseppe Garibaldi al portale Superguidatv.

Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello

Alcuni giorni fa, i due ex concorrenti del reality show si sono incontrati a Roma e hanno condiviso una foto della loro reunion sui social. Successivamente, Fiordaliso, durante una diretta su Instagram con Giuseppe, ha rivelato ai suoi follower: "Lui è cotto di Beatrice, ma non posso dire altrettanto di lei."

Grande Fratello: Beatrice Luzzi fa il suo ingresso nella casa del GFVIP Albania per incontrare Heidi Baci

Ora l'intervista di Giuseppe ha fatto nascere nuove speranze nei Beabadi, l'ex gieffino ha confermato che dopo l'uscita dalla Casa i rapporti con Beatrice sono ripresi. "Per quanto mi riguarda, sto cercando di recuperare un rapporto e la sua fiducia. Vorrei riconquistarla", ha detto Garibaldi, che ha confermato di essersi pentito di alcuni suoi comportamenti nella casa.

"Come ho già detto anche in altre occasioni, sia dentro la Casa, sia fuori, dopo che siamo usciti, con Beatrice in alcuni momenti ho sbagliato. Il non difenderla, il non proteggerla dalle critiche, dalle accuse e da tutto ciò che ci influenzava ci ha portato a litigare e, col tempo, ad allontanarci. In quel periodo, non ho avuto la lucidità, la maturità e l'esperienza di mettere i miei sentimenti e lei davanti a tutto e a tutti".

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi

A proposito del legame con Anita, che molti ritengono la causa della sua rottura con Beatrice ha detto: "Il legame con Anita per me è un capitolo chiuso. Dopo essere uscito dalla Casa, mi sono reso conto di alcune cose e ho deciso di prendere le distanze da questo rapporto".

L'esperienza al Grande Fratello è stata valuta in maniera positiva da Giuseppe, il reality show è stato per lui "Un viaggio intenso, introspettivo direi, che sicuramente fuori dalla Casa sarebbe stato difficile fare in modo così profondo".

Per questo motivo valuterebbe un'eventuale chiamata a Temptation Island: "Credo che siano sempre esperienze di vita che ti migliorano, ti aiutano e ti fanno crescere. Anche se non vorrei dedicarmi solamente ai reality ma, come detto, sono aperto anche ad esperienze di tipo diverso".

Infine sulla vittoria di Perla Vatiero ha spiegato che la ragazza ha vinto: "Sia perché aveva già un grande seguito, dopo la sua partecipazione a Temptation Island, sia per la donna che è. Sicuramente anche la storia d'amore con Mirko Brunetti ha contribuito a creare una certa affezione nel pubblico che l'ha seguita da casa e questo ha decretato la sua vittoria".