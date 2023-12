Grande Fratello: Rosanna Fratello a Rosy: 'La cinese mi tira le ciabatte' e poi parte con l'accusa di bullismo

Lite al Grande Fratello che ha coinvolto Rosanna Fratello e Rosy. La cantante ha accusato la chef italo-cinese di aver cercato di colpirla tirandole le ciabatte, un'accusa che la coinquilina ha respinto categoricamente, non confermando la circostanza descritta dalla cantante.

Rosanna Fratello accusa Rosy di aggressione al Grande Fratello

Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello per motivi personali, ma, nonostante molti coinquilini l'abbiano più volte accusata di avvelenare l'ambiente, le liti nella Loft di Cinecittà sono continuate sebbene la protagonista indiscussa di questa edizione fosse assente.

La serata dedicata al divertimento e le accuse della cantante

Durante la serata dedicata al divertimento con musica da discoteca in sottofondo, mentre tutti si chiedevano che fine avesse fatto Beatrice Luzzi, Rosanna Fratello, come riportato da Biccy, è andata a lamentarsi con Marco Maddaloni.

Le parole di Rosanna Fratello

"Tu che sei napoletano capiscimi a me. La ciabatta... la ciabatta che mi voleva tirare addosso la cinese. Io non ho fatto nulla. Lei scoppia dal niente e voleva lanciarmi la ciabatta. Stava lì con le altre a sparlare della mia persona".

La replica di Rosy

L'accusa della cantante di 'Sono una donna non sono una santa' è stata subito respinta da Rosy: "Ma cosa stai dicendo? Non è vero nulla. Da una donna grande come te non mi piace sentire 'la cinese' in senso dispregiativo e mi infastidisce. Ma poi la cinese? Ho il tuo stesso nome. Mi sono tolta le scarpe per ballare, mica per lanciarle. Mi sembra follia".

Le accuse ad Anita di "comunella"

L'ira di Rosanna si è abbattuta anche contro Anita, accusata di fare "comunella" con Rosy. Le due ragazze, a detta della Fratello, parlerebbero di lei alle sue spalle. "A me invece non mi piace sentire che una giovane come te prende in giro una donna come me. No cara, voi fate comunella contro di me".

"Volete far ricadere i problemi su di me. A me Beatrice ha chiamato 'quella' e nessuno le ha detto nulla. Voi fate comunella sparlate. Dire la cinese è brutto? Direi che è brutto prendere in giro la mia persona. Tutte le battute, poi la ciabatta", ha ribadito la cantante.

La parole sul bullismo

Rosanna Fratello ha accusato Rosy di bullismo, come le ha riferito Fiordaliso: "Io non ci sto a questo gioco mi dispiace. Sto malissimo e non mi piace. Ti fa passare per una che tira le ciabatte. Poi dice che noi stavamo sparlando di lei. A me questa cosa che scoppia dal nulla e dice cose false non mi piace. Ha detto che le facciamo del bullismo e che tu le hai tirato una scarpa".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity la festa prima del litigio