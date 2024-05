Grande Fratello: Cesara Buonamici confermata opinionista del reality show

Cesara Buonamici torna nella prossima edizione del Grande Fratello a fianco di Alfonso Signorini. Nonostante le critiche ricevute da molti spettatori che commentano il programma sui social, Buonamici riprenderà il suo ruolo di opinionista del reality show. TvBlog ha anticipato che, a settembre, la giornalista tornerà a sedersi sulla poltrona che ha occupato per quasi otto mesi quest'anno, rinnovando la sua presenza nel programma.

L'esperimento di affiancare un volto del TG5 al conduttore di un reality show sembra essere stato apprezzato da Pier Silvio Berlusconi, che ha adottato la stessa strategia anche per l'Isola dei famosi, dove il giornalista Dario Maltese divide con Sonia Bruganelli l'onere di commentare la diciottesima edizione del programma guidato da Vladimir Luxuria.

Cesara Buonamici, spesso criticata nelle sue nuove vesti di opinionista unica del Grande Fratello, riprenderà il suo ruolo, nella nuova edizione del reality show che da Cinecittà si trasferirà ai Lumina Studios, situati nella parte nord di Roma.

Ma non finisce qui. Dopo il mancato successo di Myrta Merlino in termini di ascolti, Mediaset avrebbe deciso di sostituire l'erede di Barbara D'Urso proprio con Cesara Buonamici, che da settembre condurrà Pomeriggio Cinque, entrando nelle case degli italiani come nuova presentatrice del programma.

Cesara Buonamici con Alfonso Signorini e Rebecca Staffelli

Ecco cosa scrive il portale oggi: "La brava vice direttrice del Tg5 infatti, nella prossima stagione tv potrebbe raddoppiare i suoi impegni televisivi. Quest'anno la ricordiamo ottima opinionista al Grande fratello, incarico su cui pare quasi certa la sua conferma".

E ancora: "Ma a fianco di questo ci potrebbe essere anche la conduzione di Pomeriggio Cinque. Il programma fra informazione ed intrattenimento del pomeriggio di Canale 5 pare che nella prossima stagione debba cambiare - ancora - la sua padrona di casa. Dopo l'uscita di Barbara D'Urso e l'avvento di Myrta Merlino, si fa sempre più probabile l'approdo di una nuova conduttrice nella prossima stagione".

Per Pomeriggio Cinque, Cesara Buonamici, opinionista di Alfonso Signorini, dovrà battere la concorrenza di Veronica Gentili e Simona Branchetti. Myrta Merlino potrebbe accettare un passo indietro e trasferirsi a Rete 4, ma solo in cambio di un programma in prima serata.