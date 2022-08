Rosaline, le prime foto e la data di uscita su Disney+ della nuova rivisitazione di Romeo e Giulietta

Vi sentire romantici... Ma non troppo? Rosaline potrebbe fare al caso vostro. Sono state diffuse nelle scorse ore le prime foto della rivisitazione in chiave rom-com di Romeo e Giulietta targata 20th Century Studios, che da noi debutterà il prossimo autunno su Disney+, come svela la data di uscita.

Scritta da Scott Neustadter & Michael H. Weber e diretta da Karen Maine (Starstruck), la pellicola con Kaitlyn Dever (La rivincita delle sfigate), Isabela Merced (Soldado) e Kyle Allen (West Side Story) ci racconterà la classica storia d'amore shakespearina dei due amanti di Verona, ma con un piccolo twist: il punto di vista sarà quello di Rosaline (Dever), la cugina di Giulietta (Merced), ex di Romeo (Allen) intenzionata a riconquistare l'amore perduto.

Nel cast del film basato sul romanzo When You Were Mine di Rebecca Serle troviamo anche Bradley Whitford (The Handmaid's Tale), Minnie Driver (Speechless) e Sean Teale (Skins), mentre tra i produttori figurano lo Shawn Levy di Free Guy e Stranger Things, Dan Cohen e Dan Levine assieme a Kaitlyn Dever, Michael H. Weber, Scott Neustadter e Emily Morris.

Rosaline approderà il 14 ottobre come Hulu Original negli Stati Uniti, su Star+ in America Latina e su Star sulla piattaforma streaming Disney+ qui in Italia.