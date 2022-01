Rooney Mara sarà Audrey Hepburn nel biopic Apple diretto da Luca Guadagnino

Rooney Mara si prepara a interpretare l'icona di stile Audrey Hepburn i un biopic prodotto da Apple e diretto dal regista Luca Guadagnino. La conferma da Variety. Oltre a recitare, Rooney Mara produrrà il progetto firmato da Michael Mitnick.

Al momento i dettagli del plot sono ancora riservati, ma il film si concentrerà sulla vita della diva Audrey Hepburn, leggenda di Hollywood celebrata per le sue performance in classici come Colazione da Tiffany, My Fair Lady, Sciarada e Sabrina. Durante la sua carriera quarantennale, Hepburn ha conquistato i premi Emmy, Oscar, Tony e Grammy, l'ultimo ricevuto postumo. Fu anche un'attivista per i diritti umani e collaborò con con l'UNICEF per aiutare i bambini in Africa, Sud America e Asia e ricevendo la Presidential Medal of Freedom nel 1992.

Rooney Mara ha ricevuto due candidature all'Oscar per Millennium - Uomini che odiano le donne e Carol. A breve la vedremo nell'atteso La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley di Guillermo del Toro a fianco di Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette e Willem Dafoe, e in Women Talking di Sarah Polley, dramma incentrato su otto donne Mennonite con Frances McDormand, Ben Whishaw, Claire Foy e Jessie Buckley.

Luca Guadagnino ha recentemente concluso la produzione del suo film horror romantico Bones and All, con Taylor Russell e Timothée Chalamet.