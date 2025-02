Werner Herzog ingaggia Rooney e Kate Mara per il suo nuovo film, Bucking Fastard,

Kate e Rooney Mara, sorelle nella vita reale, interpreteranno... due sorelle nel nuovo progetto cinematografico di Werner Herzog, intitolato Bucking Fastard.

Herzog scriverà e dirigerà il film che sarà prodotto da Ariel Leon Isacovitch e Agnes Chu con with Andrea Bucko ed Emanuele Moretti di Cobalt Sky Motion Picture Group. Le riprese prenderanno il via in primavera in Irlanda e Slovenia.

Il film si concentrerà sulle inseparabili sorelle gemelle Joan e Jean, che vivono ai margini della società. La fonte d'ispirazione è la vita di Freda e Greta Chaplin, che divennero ossessionate sessualmente dal loro vicino di casa tanto da finire per ricevere un ordine restrittivo. Il titolo del film si basa su un lapsus verbale simultaneo commesso dalle gemelli in tribunale, come rivela Film Stage.

"Voglio fare un film sulle gemelle Freda e Greta Chaplin", ha scritto Herzog nel suo recente libro Every Man for Himself and God Against All: A Memoir. "Nel 1981 fecero una breve comparsa sui tabloid britannici divenendo celenri per alcune settimane come le "gemelle fanatiche del sesso". Erano così infatuate del loro vicino di casa, un camionista, da costringerlo a denunciarle per far emettere un'ordinanza restrittiva contro di loro. La loro storia è unica. Sono le uniche gemelle che conosciamo che parlano in sincrono".

Rooney Mara in un prato

Due sorelle di talento

Per Rooney e Kate Mara questa sarà la prima collaborazione sul grande schermo.

Due volte candidata all'Oscar, Rooney Mara è apparsa di recente nel film drammatico della Orion Pictures Women Talking, della sceneggiatrice e regista Sarah Polley.

Kate Mara ha recitato nella serie FX Class of '09 e sarà la protagonista del thriller fantascientifico The Astronaut.