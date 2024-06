Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno appena avuto il loro secondo figlio

Joaquin Phoenix e Rooney Mara hanno appena dato il benvenuto al loro secondo figlio insieme, dopo il primogenito River, nato nel 2020.

Non sono stati resi noti i dettagli del nascituro, ma la coppia aveva rivelato la gravidanza lo scorso fewbbaio, quando alla prima di La Cocina al Festival di Berlino, Mara ha sfilato sul tappeto rosso in un abito nero senza spalline con una gonna voluminosa. Vestita con un abito da sera sofisticato, si era portata le mani sotto la pancia per cullare il pancione in crescita.

Come accennato, Mara e Phoenix hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, un maschietto di nome River (in onore del compianto fratello dell'attore), nel settembre 2020. La coppia è legata sentimentalmente dal 2016, ma i due hanno scelto di tenere la loro relazione per lo più lontana dai riflettori.

Maria Maddalena: Joaquin Phoenix e Rooney Mara in una scena del film

In una lettera del maggio 2021, pubblicata in collaborazione con l'organizzazione per la protezione degli animali Farm Sanctuary, Mara aveva condiviso alcune rare informazioni sulla nuova vita da genitori di lei e Phoenix.

"Come neo-mamma, quest'anno la festa della mamma ha assunto un significato speciale", aveva scritto. "Crescere il nostro bambino, River, mi ha aperto il cuore a una vita completamente nuova, piena di speranza e più determinata che mai a creare un mondo più gentile e sostenibile".

E ha continuato: "Mi sento così fortunata a poter nutrire mio figlio in tutti i modi previsti dalla natura, e vorrei che tutte le madri del regno animale potessero sperimentare quel sacro legame materno con i loro piccoli, privo di sfruttamento da parte dell'uomo".