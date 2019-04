Room, su Netflix in streaming da oggi!

Aprile si avvia verso la conclusione ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming è Room, il famoso film drammatico datato 2015 che ha regalato il primo Oscar a una giovanissima Brie Larson!

La pellicola, ispirata al romanzo del 2010 di Emma Donoghue Stanza, letto, armadio, specchio, si basa su una storia vera che ha visto protagonista Elisabeth Fritzl. La donna fu imprigionata per 24 anni in una cantina segreta dal padre Josef e partorì diversi bambini che il padre indicò alle autorità come trovatelli. La prigione di Elisabeth fu scoperta nel 2008 e l'anno successivo il padre fu condannato all'ergastolo. Nella versione della Donoghue questa diventa la storia di Ma (Brie Larson), prigioniera per sette anni insieme al figlio Jack, di cinque.

Una scena di Room

La storia è narrata dal punto di vista di Jack, che non ha mai visto il mondo esterno e conosce solo la stanza in cui vive segregato con la madre, mentre il loro carceriere, il Vecchio Nick, rimane sullo sfondo. Grazie alla determinazione, all'ingegnosità, e al suo intenso amore, Ma ha creato per Jack una possibilità di vita. Però sa che questo non è abbastanza, né per lei né per lui. Escogita un piano per fuggire, contando sul coraggio di Jack e su una buona dose di fortuna, ma non sa quanto potrà essere difficile il passaggio da quell'universo chiuso al mondo là fuori.

Per entrare nel personaggio di Room, Brie Larson si è isolata per un mese consecutivo a casa sua, senza telefono, senza internet, seguendo una dieta specifica per provare a capire cosa avesse provato Ma nella sua prigionia. Dopo tre settimane, l'attrice ha passato la quarta a piangere tutto il giorno, quasi sull'orlo della depressione.

Room è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.