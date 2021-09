Ron - un amico fuori programma, il nuovo trailer del film d'animazione

20th Century Fox e Locksmith Animation hanno svelato il trailer del film d'animazione Ron - Un amico fuori programma, diretto dal veterano della Pixar Jean-Philippe Vine, da Sarah Smith e da Octavio E. Rodriguez.

Ron - Un amico fuori programma è ambientato in un mondo in cui gli androidi hanno sostituito i telefoni come dispositivo di riferimento per quasi tutti. Uno studente delle medie schivo e asociale di nome Barney ottiene finalmente il suo dispositivo, Ron, che però si rivela essere molto meno utile di quanto il ragazzino si aspettava. Da qui prende il via un'esplorazione esilarante ed emozionante del significato della vera amicizia in un mondo fatto di algoritmi e social media.

Il trailer in versione originale ci permette di apprezzare il ricchissimo cast vocale di Ron - Un amico fuori programma (Ron's Gone Wrong) composto dalle star Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman, Ed Helms, Justice Smith, Rob Delaney, Kylie Cantrall, Ricardo Hurtado, Marcus Scribner e Thomas Barbusca. Nella versione italiana di Ron - Un amico fuori programma il robot protagonista sarà doppiato da Lillo.

Ron - Un amico fuori programma uscirà nei cinema italiani il 21 ottobre distribuito da Disney.