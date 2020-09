Ron Howard dirigerà un biopic sul pianista Lang Lang

Il celebre regista, Ron Howard torna a dirigere un biopic, ha firmato per dirigere un film biografico sulla vita di Lang Lang, un pianista cinese che a soli 38 anni è già diventato un musicista di fama mondiale.

The Wrap ha annunciato questa nuova news, che vede Ron Howard alla guida di questo nuovo biopic, che a quanto pare sarà basato sul racconto del suo libro di memorie, Journey of a Thousand Miles, in cui il pianista racconta la storia dei suoi umili inizi nel nord della Cina fino alla sua ascesa grazie ai suoi studi con Gary Graffman.

Il musicista ha commentato il coinvolgimento di Ron Howard, dicendo: "Sogna in grande, lavora sodo e credi sempre in te stesso. Questo film, grazie alla visione di Ron Howard, ispirerà i giovani di tutto il mondo a seguire i loro sogni e non dimenticare mai che sono uno su un milione."

Il progetto sul pianista Lang Lang è attualmente senza titolo, ma è stato interamente finanziato dagli AGC Studios di Stuart Ford. Nell'annuncio è stato anche comunicato che Ron Howard ha in programma di girare il film biografico sia in Cina che negli Stati Uniti e sarà girato sia in mandarino che in inglese. Questa sarà la prima volta che Ron Howard girerà un biopic dedicato a un musicista di fama mondiale.