Adam Driver e Anne Hathaway star del prossimo film diretto da Ron Howard

Adam Driver e Anne Hathaway saranno i protagonisti del nuovo film diretto da Ron Howard che si intitolerà Alone at Dawn. Il progetto sarà prodotto grazie al sostegno di Amazon MGM Studios e potrà contare su una distribuzione tradizionale nei cinema prima di approdare sulla piattaforma di streaming Prime Video.

Cosa racconterà il film

Alone at Dawn è stato scritto da Michael Russell Gunn, dopo il lavoro compiuto sullo script da Erin Cressida Wilson e Amy Herzog. Il progetto si basa sul libro scritto da Dan Schilling e Lori Chapman Longfritz e si ispira a una storia vera.

John Chapman, Controllore di Combattimento dell'Aeronautica, aveva combattuto fino alla morte per salvare i suoi commilitoni e, anni dopo, un ufficiale dei servizi segreti si è sforzato di dimostrare il suo valore, conducendo un'indagine che, alla fine, gli farà ottenere la Medaglia D'Onore.

Schilling è impegnato come consulente militare del film e ha lavorato nello stesso incarico di Chapman. Il libro ha potuto contare anche sul sostegno della sorella di Chapman, Lori.

Il coinvolgimento delle star del cinema

The Hideaway Entertainment aveva ottenuto i diritti del libro sconfiggendo un'agguerrita concorrenza, coinvolgendo Gunn nella stesura della sceneggiatura. Il team ha quindi proposto il progetto a Imagine Entertainment e Ron Howard è rimasto conquistato dalla storia, decidendo di essere il regista del film e iniziando il casting, scegliendo Adam Driver per il suo talento e per la sua esperienza in campo militare, essendo stato un marine.

Nelle ultime settimane Anne Hathaway ha ricevuto lo script e ha incontrato Howard e i produttori, accettando la parte della co-protagonista.

Mothers' Instinct: Anne Hathaway in un primo piano

L'attrice è attualmente impegnata nelle riprese del sequel della commedia Il diavolo veste Prada e ha da poco concluso il suo impegno sul set di The Odyssey, l'atteso film diretto da Christopher Nolan. Tra i suoi prossimi progetti ci sono inoltre Mother Mary con la regia di David Lowery e Verity, tratto dal romanzo di Colleen Hoover.

Adam Driver, invece, ha recitato nel film Father Mother Sister Brother con cui Jim Jarmusch ha conquistato il Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia, nonostante qualche polemica. Tra i suoi recenti progetti c'è anche Paper Tiger, con la regia di James Gray.