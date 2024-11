Romy e Michelle, Mira Sorvino: "Il sequel potrebbe essere girato nel 2025"

Mira Sorvino e Lisa Kudrow sembra stiano per ritornare sul set in occasione del sequel di Romy e Michelle, nuovo capitolo della divertente commedia.

Romy e Michelle, la commedia con star Mira Sorvino e Lisa Kudrow, potrebbe avere un sequel e il nuovo aggiornamento sul progetto sembra particolarmente positivo.

Da tempo si parla della realizzazione di un nuovo capitolo della storia dei due personaggi, ma fino a questo momento non c'era nessun concreto passo in avanti.

L'aggiornamento sul sequel di Romy e Michelle

Mira Sorvino, intervistata da People, ha però rivelato che il sequel sta per ottenere il via libera alla produzione. L'attrice, parlando di Romy e Michelle, ha dichiarato che lei e Lisa Kudrow sono coinvolte come attrici e produttrici esecutive. Robin Schiff, che ha firmato la sceneggiatura della commedia originale, ha inoltre scritto varie bozze del nuovo script e l'attrice ha sottolineato: "Il film è particolarmente divertente e soddisferà i fan".

Mira ha quindi aggiunto: "Quasi ogni singolo personaggio del film originale che era importante tornerà nel sequel... Questo è tutto ancora in sospeso, devono fare gli accordi, devono dire di sì, ma sono pronti a farlo".

Secondo la star le riprese, inoltre, dovrebbero iniziare a metà del prossimo anno. Sorvino ha tuttavia voluto ricordare ai suoi fan: "Non ha ufficialmente il via libera, quindi non posso dire che verrà sicuramente realizzato".

Cosa raccontava il film degli anni '90

La commedia del 1997 era stata diretta da David Mirkin e l'attrice, per ora, non ha voluto rivelare il nome del regista del sequel, nonostante abbia dichiarato che sia stato trovato un accordo con chi lavorerà dietro la macchina da presa.

La commedia raccontava la storia di due vecchie amiche che si ritrovano per partecipare alla reunion del liceo dieci anni dopo aver ricevuto il diploma, tornando quindi a Tucson, Arizona, con il desiderio di dimostrare ai loro ex bulli che hanno avuto successo.

Nel cast c'erano anche Janeane Garofalo, Alan Cumming, Camryn Manheim, Elaine Hendrix e Justin Theroux.