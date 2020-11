Romulus – L’origine di Roma oltre la leggenda, disponibile l'album dei Mokadelic, colonna sonora della serie

Romulus - L'origine di Roma oltre la leggenda è la colonna sonora della serie prodotta da Sky, Cattleya e Grøenlandia, che debutterà su Sky e NOW TV da venerdì 6 novembre, ed è l'ultimo disco dei Mokadelic, un insieme di musiche pubblicate da Flippermusic e già disponibili su tutte le piattaforme digitali. II gruppo, attivo nella composizione di musiche e soundtrack per il cinema, la tv e il teatro, torna con questo nuovo disco dopo il successo dei brani composti per Gomorra - La Serie, L'Immortale, e per il film Sulla mia pelle, per il quale sono stati tra i candidati ai David di Donatello 2019 nella sezione Migliore Musicista.

Per creare le musiche della serie il gruppo composto da Alberto Broccatelli, Cristian Marras, Maurizio Mazzenga, Alessio Mecozzi, Luca Novelli ha lavorato anche durante il periodo di lockdown, durante il quale ognuno ha ricoperto un ruolo modulabile, tra la composizione e l'incisione degli strumenti. Gli elementi legati alla contemporaneità, come la musica elettronica, sono stati uniti alla musica orchestrale, scritta in modalità remota con Emanuele Eraldo Bossi che ha condotto l'Orchestra del cinema italiano durante le registrazioni presso là Forum Music Village, storico studio legato alla carriera di Ennio Morricone. A tutto ciò, si sono aggiunti suoni dai richiami ancestrali, come i campionamenti di voci e di suoni d'ambiente, definendo così un sound esclusivo che caratterizza la dimensione musicale della serie e accompagna lo spettatore nella visione.

La colonna sonora di Romulus si inserisce nel racconto aderendo ai protagonisti e a ciò che essi provano e vivono, a volte sostenendo e amplificando la scena, altre creando contrappunti emotivi.

Romulus, sul set della serie che racconta la nascita del mito di Roma

La band è stata colpita dall'ambizione del progetto con il suo respiro internazionale e il suo punto di partenza, le atmosfere de Il primo re e la nascita di Roma. Il lavoro fatto sulle musiche ha quindi le sue radici nel racconto, nelle sceneggiature, nelle emozioni provate leggendo la storia e che sono state declinate musicalmente nel lessico della band. Elementi caratterizzanti la genesi della soundtrack sono l'aspetto emotivo della storia, la voglia di costruire qualcosa di peculiare per la serie e il confronto con i registi Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale per condividere dinamiche ed emozioni che avrebbero preso vita nelle scene. A livello musicale le ispirazioni sono state l'elettronica, l'ambient, la musica concreta, ma anche la musica psichedelica e la musica sperimentale contemporanea.

I Mokadelic arrivano alla colonna sonora della serie dopo un'esperienza decennale nel mondo della musica per la televisione con pubblicità per brand come Gucci, Bottega Veneta e Volkswagen, per il cinema, collaborando con registi come Stefano Sollima e Gabriele Salvatores, per il quale hanno composto la colonna sonora originale del film Come Dio comanda ottenendo la nomination come miglior colonna sonora ai Nastri d'argento 2009, il teatro, e varie esperienze di sonorizzazione in ambito sia nazionale sia internazionale.