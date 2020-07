Romulus e Domina, arrivano su Sky le serie sull'antica Roma

Sono in arrivo su Sky due serie tv ambientate entrambe nell'antica Roma: Romulus che tratterrà la leggenda della nascita di Roma e Domina che racconterà i drammi e la storia della potente Livia Drusilla.

Romulus arriverà in autunno su Sky Atlantic e sarà una storia a metà tra leggenda e rivoluzione riguardo al racconto della nascita di Roma. La serie, targata Sky Original, è stata creata e diretta da Matteo Rovere, che firma così per la prima volta un progetto per la TV dopo il successo cinematografico de Il primo re.

Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli guidano una storia di sopravvivenza ambientata otto secoli prima di Cristo, in un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli Dei.

Romulus è composta da 10 episodi, aperti da una evocativa sigla cantata da Elisa, ed è il racconto di questo mondo visto attraverso gli occhi di tre ragazzi segnati dalla morte: Iemos, Wiros e la giovane vestale Ilia.

Romulus, sul set della serie che racconta la nascita del mito di Roma

Domina, invece, uscirà nel 2021, sempre su Sky Atlantic. In questo dramma epico con Kasia Smutniak nei panni di Livia Drusilla, parla delle numerose avversità della donna più potente del mondo allora conosciuto.

La storia segue il viaggio e l'ascesa di Livia, guidata da un profondo desiderio di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli. Con i costumi del Premio Oscar Gabriella Pescucci, Domina è una saga familiare viscerale, capace di riportare in vita le incredibili storie vere di quelle donne che hanno creato una delle dinastie più durature e affascinanti di tutti i tempi.

Insieme a Kasia Smutniak, spicca un grandissimo cast internazionale con Isabella Rossellini, Liam Cunningham e Claire Forlani.