Roman Polanski si prepara a girare il suo nuovo film in Polonia a 91 anni

Instancabile Roman Polanski. Mentre si prepara a compiere 92 anni il cineasta si appresta a realizzare un nuovo film, che verrà girato nella natia Polonia.

Il regista ha confermato personalmente Polanski l'intenzione di girare un film in Polonia entro la fine dell'anno. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma Polanski avrebbe di recente tenuto un incontro il Ministero della Cultura polacco per discutere del progetto.

L'ultimo film di Polanski, The Palace del 2023, è stato ampiamente stroncato dalla critica, che teme il bis con un nuovo discutibile progetto. Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, il film non ha goduto della presenza del suo autore, impossibilitato a recarsi in Italia per via dei rischi legati all'estradizione.

Roman Polanski sul set

Mistero sul nuovo progetto

Se il tentativo di accostarsi alla commedia grottesca non sembra riuscito, Roman Polanski sembra volerci riprovare con un nuovo progetto al momento avvolto nel mistero.

in molti si augurano di ritrovare il grande Polanski di un tempo, che di recente aveva fornito una nuova prova di valore con il dolente L'ufficiale e la spia, vincitore, nel 2019, del Gran Premio della Giuria a Venezia. Nonostante i riconoscimenti, le 12 nomination ai César e il premio per la Migliore Regia, anche questa pellicola non è ancora uscita negli Stati Uniti confermando i problemi di distribuzione che assillano il controverso cinesta.