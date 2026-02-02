Roman Polanski: un film racconterà la storia di Samantha Geimer, violentata dal regista quando era minorenne

L'autobiografia della donna, che aveva solo 13 anni quando ha avuto un rapporto sessuale con Polanski, sarà alla base di un nuovo lungometraggio.

Un nuovo progetto cinematografico riporterà al centro dell'attenzione la complessa situazione di Roman Polanski. The Girl, infatti, porterà sul grande schermo la storia di Samantha Geimer che, a soli tredici anni, ha incontrato il regista ed è stata vittima di violenza sessuale.

Chi è coinvolto nel film The Girl

Alla regia del progetto, ispirato al libro The Girl: A Life in the Shadow of Roman Polanski, ci sarà Marina Ziolkowski, che firmerà anche la sceneggiatura.

Tra le pagine dell'autobiografia Samantha Geimer ha raccontato come, a soli 13 anni, si sia ritrovata alle prese con il regista (che sta realizzando un nuovo film a 91 anni), sia stata vittima di violenza, e abbia poi dovuto affrontare l'attenzione mediatica e le pressioni legali, il tutto mentre provava a mantenere e proteggere quello che rimaneva della sua infanzia.

Il cast sarà composto da Dree Hemingway (Starlet) nel ruolo di Susan, la madre della giovane, mentre Gore Abrams (The Substance) avrà la parte del suo patrigno, Bob.

Samantha, invece, avrà il volto della tredicenne Carolyn Kachen, un'esordiente di origine americana-ucraina, che ha recitato a teatro con ruoli in Annie e Matilda.

I produttori hanno scelto la giovane attrice dopo aver fatto i provini a centinaia di ragazze.

Nel team della produzione ci sarà anche Antonio Medici per conto di Bim Distribuzione.

Tra gli artisti coinvolti ci saranno inoltre il direttore della fotografia Manuel Dacosse e Laurence Briaud che si occuperà del montaggio.

Le dichiarazioni di Samantha e della regista

Geimer, commentando il progetto che verrà girato in California, ha dichiarato: "Questa storia è stato un fardello per tutta la vita di chiunque sia stato coinvolto. Non avrei mai potuto immaginare che potesse essere trasformato in qualcosa di meraviglioso. La creatività e la sensibilità di Marina l'hanno reso possibile e, per me, si tratta di un dono".

Ziolkowski ha invece aggiunto: "Quando ho letto The Girl, sono rimasta colpita dalla voce di Samantha Geimer: chiara, coraggiosa e a lungo cancellata dalla narrazione pubblica. Questo film non è su Roman Polanski, ma sul ridare a Samantha la sua storia dopo anni in cui è stata delineata da altri. Raccontata interamente attraverso i ricordi e la vita interiore di Samantha, la storia le attribuisce di nuovo la sua rappresentazione e complessità. Intimo e immersivo, The Girl è un atto profondamente umano all'insegna del reclamare, affrontare come il potere, il mito e i cambiamenti compiuti dai media possano cancellare la verità di una ragazzina, e rendere onore alla sua resilienza".