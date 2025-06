Roma città aperta, il film manifesto del Neorealismo compie 80 anni e festeggia con Il Cinema in Piazza

Per celebrarne i primi 80 anni, la manifestazione romana Il Cinema in Piazza dedica la serata di mercoledì 4 giugno al capolavoro di Roberto Rossellini

Un appuntamento molto speciale, in questo mercoledì 4 giugno, con Il cinema in piazza, la manifestazione che festeggia i primi 80 anni di Roma città aperta, il capolavoro di Roberto Rossellini considerato il manifesto del Neorealismo.

Il dibattito su Roma Città Aperta e la proiezione: a che ora e dove

A celebrare lo speciale compleanno del film, stasera alle 21:15, nella cornice di piazza San Cosimato a Roma, nell'anniversario della liberazione della Capitale dai nazi-fascisti nel 1944, ci saranno la regista Susanna Nicchiarelli, gli architetti Maria Claudia Clemente, Francesco Isidori, Roberto Pantaleoni, e il nostro Damiano Panattoni, moderatore dell'evento.

Roma, città aperta: un'immagine del capolavoro di Roberto Rossellini

Il film con Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero e il piccolo Vito Annichiarico - protagonista con 'Nannarella' della scena più drammatica e celebre, in cui sua madre viene uccisa dai tedeschi - è il primo in Italia a essere stato realizzato con riprese prevalentemente in esterni.

La vicenda narrata in Roma Città Aperta, datato 1945, si dipana durante l'occupazione tedesca seguita all'armistizio dell'8 settembre del 1943 e racconta la Resistenza dei partigiani e la sofferenza della popolazione civile. Attori anche non professionisti, insieme ad uno stile dai tratti documentaristici, segnarono una svolta rispetto al cinema "levigato" del ventennio fascista.

La retrospettiva de Il Cinema in Piazza per Roberto Rossellini

Stromboli, terra di Dio: un primo piano di Ingrid Bergman

L'evento del 4 giugno si svolgerà in collaborazione con il progetto 'Tornerà la Primavera. Per gli 80 anni di Roma Città Aperta di Roberto Rossellini', ideato e promosso dalla Onni srl in collaborazione con i discendenti del regista. Proprio a Rossellini sarà dedicata una delle retrospettive de Il Cinema in Piazza, fino al 9 luglio.

Tra i titoli in programma durante la retrospettiva, sempre nella cornice di piazza San Cosimato a Trastevere, ci saranno anche altre pellicole famosissime del regista, come Paisà, Germania anno zero e Stromboli (Terra di Dio), il primo film girato con Ingrid Bergman.

Il programma completo dell'evento è sul sito ufficiale della manifestazione.