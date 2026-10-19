Roma 2026, programma di oggi 19 ottobre: da Rocky sono io a Mustang di Kasia Smutniak, gli eventi imperdibili

Da Rocky sono io, con Anthony Ippolito nei panni di un giovane Sylvester Stallone, a Mustang di Kasia Smutniak: le anteprime e gli appuntamenti da non perdere.

La Festa del Cinema di Roma 2026 prosegue lunedì 19 ottobre con una giornata ricca di anteprime, documentari, film in concorso e appuntamenti dedicati alla storia del cinema. Tra gli eventi principali spicca la consegna del Premio Progressive alla Carriera ad Anthony Ippolito, protagonista di Rocky sono io di Peter Farrelly, presentato in anteprima alla manifestazione romana.

In programma anche Mustang di Kasia Smutniak e To Hold a Mountain, entrambi in corsa per il Premio al Miglior Documentario, mentre Fjord di Cristian Mungiu sarà protagonista della sezione Best of. La giornata riserverà inoltre spazio alla musica con la prima mondiale di Make Some Noise: Mano Negra!, a un classico di Robert Bresson e al ritorno della Festa al Teatro Palladium con Paz!.

Anthony Ippolito e l'anteprima di I Play Rocky

I Play Rocky: Anthony Ippolito è Sylvester Stallone in un'immagine ufficiale

Il momento centrale della giornata è previsto alle ore 21:00 nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, dove Anthony Ippolito riceverà il Premio Progressive alla Carriera in occasione dell'anteprima di I Play Rocky, diretto dal premio Oscar Peter Farrelly e presentato nella sezione Grand Public.

A consegnare il riconoscimento sarà Paola Malanga, direttrice artistica della Festa del Cinema di Roma.

L'attore statunitense, già apprezzato per il ruolo di George Wright nella serie Grand Army e per l'interpretazione di Al Pacino nella miniserie The Offer, veste nel film i panni di Sylvester Stallone. Il Premio Progressive alla Carriera intende valorizzare un percorso artistico giovane e in piena evoluzione, capace di attraversare mondi e generazioni differenti guardando al futuro.

MUR: Kasia Smutniak in un primo piano

La stessa sala ospiterà alle ore 18:00 Mustang di Kasia Smutniak, in concorso nella sezione Progressive Cinema e candidato al Premio al Miglior Documentario. Il film ripercorre oltre vent'anni di storia familiare attraverso le immagini di un viaggio in Nepal compiuto da Kasia e l'ex compagno Pietro Taricone nel 2003. A fare da filtro è lo sguardo della figlia Sophie, che molti anni dopo ritrova quei ricordi e porta avanti la promessa dei genitori: contribuire alla costruzione di una scuola in Mustang, per consentire ai bambini della regione di proseguire gli studi senza allontanarsi dalle proprie famiglie.

Sempre in corsa per il riconoscimento dedicato al documentario, ma nella sezione Special Screenings, c'è To Hold a Mountain di Biljana Tutorov e Petar Glomazić, in programma alle ore 15:00 al MAXXI. Candidato del Montenegro agli Oscar 2027, il film racconta la battaglia di Mileva "Gara" Jovanović e della figlia Nada per difendere la propria terra sugli altipiani montenegrini, minacciati da un progetto che prevede la realizzazione di un'area di addestramento militare destinata alle esercitazioni NATO.

Da Fjord a Melania Rea: i film e le serie da non perdere

Alle ore 18:15, nella Sala Petrassi, la sezione Best of propone Fjord di Cristian Mungiu, Palma d'oro al Festival di Cannes 2026 e candidato della Romania agli Oscar 2027. Al centro della storia ci sono i Gheorghiu, una coppia rumeno-norvegese profondamente religiosa che si trasferisce in un villaggio isolato tra i fiordi. L'amicizia con i vicini, gli Halberg, sembra favorire l'incontro tra i figli delle due famiglie, cresciuti però secondo principi educativi differenti. Quando l'adolescente Elia Gheorghiu arriva a scuola con alcuni lividi, la comunità comincia a interrogarsi sui metodi tradizionali con cui i genitori stanno crescendo i propri figli.

Nella stessa sala, alle ore 21:30, saranno presentati i primi due episodi di Melania Rea di Stefano Mordini, nella sezione Freestyle Serie. La produzione ricostruisce uno dei casi giudiziari più discussi della cronaca italiana recente: nell'aprile 2011 il corpo della ventinovenne Melania Rea venne ritrovato nel bosco di Ripe di Civitella, nel Parco nazionale d'Abruzzo. Le indagini sul delitto, per il quale fu condannato il marito Salvatore Parolisi, hanno contribuito ad alimentare il dibattito pubblico sulla violenza contro le donne e sul femminicidio.

La programmazione del Teatro Studio Gianni Borgna comprende anche Sants di Mikel Gurrea, alle ore 21:15, uno dei diciotto titoli in concorso nella sezione Progressive Cinema. Il film mescola melodramma familiare e thriller, con protagonista Victoria Luengo, mentre alle ore 15:00 sarà proiettato El tren fluvial, esordio alla regia di Lorenzo Ferro e Lucas A. Vignale, in corsa per il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane. Ambientato in un remoto villaggio argentino, racconta il sogno del piccolo Milo, nove anni, che vorrebbe raggiungere Buenos Aires per scoprire la città vista soltanto nei film.

Nella stessa competizione rientra The State of Us di Jake Harvey e Ollie Gardner, in programma alle ore 19:00. Il film affronta amicizia, malattia e morte con un tono agrodolce, affidandosi alle interpretazioni di Samuel Bottomley e Callum Scott Howells.

La prima mondiale di Make Some Noise: Mano Negra! e l'omaggio a Robert Bresson

La musica sarà protagonista alle ore 20:30 al Teatro Olimpico ACEA con la prima mondiale di Make Some Noise: Mano Negra! di David Dufresne, presentato nella sezione Special Screenings. Il documentario ripercorre l'ascesa della band guidata da Manu Chao, che tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta ha rivoluzionato la world music con una miscela originale di sonorità, culture e influenze. In soli cinque anni e attraverso quattro album, i Mano Negra hanno conquistato i palchi internazionali, lasciando un segno nella storia della musica.

Un altro appuntamento significativo è quello dedicato a Goffredo Fofi. Alle ore 18:30, nella Sala Fellini della Casa del Cinema, sarà proiettato Au hasard Balthazar di Robert Bresson, considerato uno dei vertici della filmografia del regista francese. Ispirato anche a un celebre passaggio de L'idiota di Dostoevskij, il film segue il calvario di un asino che passa da un padrone all'altro, componendo una riflessione sulla sofferenza e sulla natura umana. A introdurre la proiezione sarà Emiliano Morreale, scrittore, critico cinematografico e professore.

Kirsten Dunst è una maliziosa e fanciullesca Marie-Antoinette

La Casa del Cinema ospiterà inoltre due appuntamenti nella Sala Cinecittà: alle ore 15 sarà proiettato In Bruges - La coscienza dell'assassino di Martin McDonagh, nell'ambito dell'omaggio alla produttrice britannica Tessa Ross; alle ore 21:30 toccherà invece alla versione restaurata di Marie Antoinette di Sofia Coppola, che rilegge in chiave pop la figura della regina di Francia, allontanandosi dalle convenzioni del dramma storico.

Al Teatro Palladium torna Paz!: gli appuntamenti tra cinema, incontri e restauri

La Festa del Cinema di Roma torna lunedì 19 ottobre anche al Teatro Palladium, storica sala di proprietà dell'Università Roma Tre, con proiezioni e incontri aperti al pubblico. Alle ore 20:00 sarà presentato Paz! di Renato De Maria, film dedicato all'universo creativo di Andrea Pazienza e ai suoi personaggi Pentothal, Zanardi e Fiabeschi, attraverso cui prende forma un ritratto irriverente e disincantato della giovinezza. A introdurre la proiezione saranno il regista e il professor Christian Uva. Il film sarà proposto nella versione restaurata con la supervisione dello stesso De Maria e del direttore della fotografia Gian Filippo Corticelli.

Tra gli altri appuntamenti dedicati alla storia del cinema, alle ore 19:00 il Nuovo Teatro Ateneo ospiterà Giorni d'amore di Giuseppe De Santis, introdotto dal docente Gabriele Guerrieri nell'ambito dell'omaggio a Goffredo Fofi.

Alle ore 19:00, alla Casa del Cinema, è inoltre prevista una puntata speciale dal vivo di Hollywood Party, la trasmissione di Rai Radio 3 dedicata al cinema, realizzata in collaborazione con SIAE e incentrata sul progetto Opera Prima. Tra gli ospiti attesi figurano Alissa Jung, Francesca Reggiani, Riccardo Rossi e Chiara Valerio.

La giornata si completa con altri appuntamenti distribuiti nelle diverse sedi della manifestazione. Alle ore 17:00, nello Studio 2 dell'Auditorium Parco della Musica, sarà presentato Aspettando Mr Hyde, documentario di Donatella Romani e Roberto Amato dedicato alla quotidianità delle persone che convivono con l'angioedema ereditario. Al Teatro Studio Gianni Borgna, invece, alle ore 11:30 si terrà l'incontro gratuito "La mia voce, il mio volto, il mio algoritmo: difendere l'identità artistica nell'era dell'IA", dedicato alle sfide poste dall'intelligenza artificiale alla tutela del lavoro artistico nell'industria audiovisiva.

Per chi desidera recuperare alcuni dei titoli in programma, sono previste anche diverse repliche al Cinema Giulio Cesare: Mustang alle ore 18:30, Fjord alle ore 19, I Play Rocky alle ore 21:30 e Melania Rea alle ore 22:00.