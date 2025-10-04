Roma 2025: Richard Linklater, Jafar Panahi, Marco Bellocchio e Brian Selznick protagonisti degli Incontri

La 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà dal 15 al 26 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e, nell'attesa, è stato svelato il programma degli incontri.

Tra gli artisti coinvolti negli appuntamenti che permetteranno ai fan e agli appassionati di cinema di ascoltare esperienze, opinioni e retroscena ci saranno registi come Richard Linklater e Marco Bellocchio, ma anche artisti del calibro di Brian Selznick.

Le Masterclass

Lunedì 20 ottobre alle ore 15:30 presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium, sarà il Premio alla Carriera Richard Linklater, a salire sul palco di una Masterclass. Il regista ripercorrerà la sua carriera che lo ha visto autore di successi come la trilogia Before (composta da Prima dell'alba, Before Sunset - Prima del tramonto e Before Midnight) e dell'apprezzato Boyhood. Linklater presenterà a Roma il suo nuovo film, Nouvelle Vague, uno dei titoli più applauditi dello scorso Festival di Cannes.

Giovedì 23 alle ore 16, sul palco della Sala Sinopoli si svolgerà poi la Masterclass di Jafar Panahi, uno dei più grandi registi della storia del cinema iraniano e uno dei maggiori autori contemporanei, premiato in tutti i più importanti festival internazionali grazie a titoli come Il palloncino bianco, Il cerchio, Gli orsi non esistono, Offside e Taxi Teheran. Il filmmaker presenterà nella capitale la sua nuova opera, Un simple accident (Un semplice incidente), vincitore della Palma d'oro a Cannes .

Venerdì 17 ottobre alle ore 16:30 (Sala Sinopoli), il pubblico potrà poi incontrare Julien Temple che sarà il protagonista della Masterclass intitolata Let It Rock & Roll. Nella quarantennale carriera di Temple, la musica è quasi sempre al centro dei suoi film, sin dal folgorante esordio con La grande truffa del Rock 'n' Roll, in cui racconta ascesa e caduta del celebre gruppo musicale dei Sex Pistols. Negli anni, ha firmato titoli come Running Out of Luck (protagonista Mick Jagger), Absolute Beginners (con David Bowie e Sade) e Le ragazze della Terra sono facili, realizzando inoltre numerosi videoclip e documentari musicali. Julien Temple presenterà in prima mondiale alla Festa il suo nuovo documentario, I Am Curious Johnny, sul fotografo, collezionista e designer Jean "Johnny" Pigozzi.

La successiva Masterclass è in programma sabato 18 ottobre alle ore 16:30 (Sala Sinopoli): sul palco salirà Jeremy Thomas. L'appuntamento è intitolato Bernardo & Me e permetterà di ripercorrere la collaborazione con Bernardo Bertolucci, con cui ha realizzato L'ultimo imperatore, Il tè nel deserto e Piccolo Buddha. Negli anni, Jeremy Thomas ha inoltre prodotto una serie di opere che hanno segnato la storia del cinema contemporaneo, sostenendo autori del calibro di David Cronenberg, Takeshi Kitano, Terry Gilliam, Wim Wenders, Nagisa Ōshima e Matteo Garrone. Tra i suoi titoli figurano pietre miliari come Il pasto nudo, Tabù - Gohatto o il recente Dogman. L'evento si svolgerà in collaborazione con la Fondazione Bernardo Bertolucci.

Una foto di Brian Selznick

La Masterclass Sogni e disegni si svolgerà invece martedì 21 ottobre alle ore 16:30 (Sala Petrassi) e avrà come protagonista Brian Selznick, ospite della Festa come membro della giuria del Concorso Progressive Cinema. L'artista è autore e illustratore di numerosi libri per bambini e ragazzi, tra cui La straordinaria invenzione di Hugo Cabret, da cui è stato tratto il film premio Oscar Hugo Cabret di Martin Scorsese, e La stanza delle meraviglie, che ha sceneggiato per l'omonimo film di Todd Haynes. Selznick, durante la sua carriera, ha scritto e illustrato molti altri libri, tra cui "Il tesoro dei Marvel", "Caleidoscopio" e "Grande albero e il sogno del mondo", ispirato da un'idea di Steven Spielberg, e ha illustrato tutte le copertine di "Harry Potter", in occasione del ventesimo anniversario della saga. L'ispirazione per il suo primo romanzo young adult, Run Away With Me, è nata nel 2020 a Roma, dove lo scrittore è rimasto bloccato durante la pandemia. La storia, pubblicata nell'aprile 2025 dopo un ampio tour negli Stati Uniti, è ambientata proprio nella Capitale e uscirà in Italia edita da Mondadori.

Venerdì 24 ottobre alle ore 11:30 (MAXXI), Susan Seidelman terrà la Masterclass Cinema Into the Groove. La regista ha ottenuto fama internazionale nel 1985 con Cercasi Susan disperatamente con star Madonna, diventato un fenomeno di costume e che ha aperto una strada nuova per le registe americane, mostrando come si potessero coniugare cinema femminista e intrattenimento di largo respiro.

Venerdì 24 ottobre alle ore 16:30 (Sala Petrassi), sarà il regista italiano Marco Bellocchio il protagonista della Masterclass Gli anni dei Pugni in tasca, titolo ispirato al primo lungometraggio del filmmaker, considerato uno degli esordi più folgoranti di tutto il cinema europeo. Il film, uscito in sala esattamente sessant'anni fa e riproposto alla Festa nella sezione Storia del Cinema, osava demolire i pilastri ideologici dell'Italia borghese del dopoguerra e conteneva molti dei temi che segneranno la straordinaria carriera del cineasta: fra questi, la famiglia come istituzione repressiva, la violenza sotterranea dei rapporti affettivi, la ribellione generazionale, l'alienazione e la malattia mentale.

Rapito: un primo piano di Marco Bellocchio a Cannes 2023

Gli appuntamenti di Paso Doble

Paso Doble è lo spazio che la Festa del Cinema dedica al dialogo fra due autori: nel 2025 sarà la volta di Lord David Puttnam e Uberto Pasolini. Il primo, produttore di film come Momenti di gloria, Urla del silenzio, Mission, Fuga di mezzanotte, Local Hero e Piccoli gangsters, sarà alla Festa, nella serata inaugurale, per ricevere l'Industry Lifetime Achievement Award, il nuovo riconoscimento dedicato alle più importanti personalità dell'industria cinematografica globale. Il premio sarà consegnato proprio da Uberto Pasolini. Il giorno successivo, giovedì 16 ottobre alle ore 16:30, i due si troveranno sul palco della Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica per dialogare sulla loro collaborazione, fra gli anni Ottanta e Novanta, e su molto altro.

Absolute beginners

La sezione Absolute beginners, in cui un autore affermato rievoca la storia del proprio esordio al cinema, ospiterà, mercoledì 22 ottobre alle ore 16:30 presso la Sala Petrassi, l'incontro con Pappi Corsicato. Il regista e sceneggiatore napoletano sarà presente alla Festa con Libera (1991), presentato al Festival di Berlino, vincitore di numerosi riconoscimenti fra cui il Nastro d'Argento come Miglior opera prima. Libera è un gioiello narrativo che reinventa, con stile pop e visionario, il melodramma partenopeo, anticipando temi centrali del regista: crisi, identità frammentate, ironia e grottesco, in una Napoli vitale e barocca.