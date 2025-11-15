ALLEVI - Back to Life, recensione: un ritorno alla musica (e alla vita) che emoziona

Fragilità e dolore, solitudine ma anche il rifugio dell'arte. C'è tanto nel docufilm firmato da Simone Valentini e presentato alla Festa del Cinema di Roma, che arriva in sala per un'uscita evento di tre giorni grazie a FilmClub Distribuzione. Tre giorni, dal 17 al 19 novembre, in cui gli appassionati dell'artista Giovanni Allevi, o semplicemente i curiosi che vogliono saperne di più, possono entrare in contatto non solo con la sua arte e indiscutibile attitudine musicale, ma anche con il suo intimo, con i risvolti più personali che derivano dalla malattia che ha segnato i suoi ultimi anni.

Storia di una rinascita

È infatti indicativo il titolo ALLEVI - Back to Life, perché di un ritorno alla vita, di una rinascita, si parla. Colonna portante del racconto, al cui soggetto ha contribuito lo stesso Allevi, è il concerto per Violoncello e Orchestra che l'artista ha composto nella sua stanza d'ospedale nel corso della sua degenza come paziente oncologico e in bilico tra la vita e la morte a causa del mieloma che gli era stato diagnosticato e che gli ha cambiato l'esistenza. Una malattia dal "nome dolce", come dice lo stesso Allevi nel corso del documentario, ma che l'ha tenuto lontano dalla sua arte e dalla musica.

Una scena del documentario su Giovanni Allevi

Il ritorno alla vita che ci viene raccontato, attingendo a dietro le quinte sia della sua carriera artistica che della malattia, è così anche un ritorno alla musica stessa, a quell'arte che è guarigione e cura. Lo stesso Allevi si mette in gioco parlando al suo pubblico, con voice over e interviste inedite che fanno luce sulle sue sensazioni ed emozioni, che non mancano di scivolare fuori dalla schermo e travolgerci.

Mettersi a nudo

Un momento di sofferenza di Giovanni Allevi nell'affrontare la malattia

La malattia è quindi punto di partenza di un cammino di (ri)scoperta interiore, di una riflessione di cui Giovanni Allevi ha scelto di renderci partecipi con questo docufilm. Mettendosi a nudo senza tirarsi indietro, esprimendo se stesso non solo attraverso la sua musica e la sua composizione artistica, ma permettendoci di sbirciare nella quotidianità del suo percorso faccia a faccia con la patologia di cui soffre e nelle sensazioni che ha fatto emergere. Lo fa con intima e poetica onestà, con una sincerità, audacia e forza di essere diretto, schietto. Emozionato ed emozionante. Con quella capacità e voglia di meravigliarsi per ogni cosa che lo circonda e che affronta, con l'entusiasmo di un bambino che scopre il mondo, la musica, l'arte.

La forza della semplicità di Giovanni Allevi

Una scena di ALLEVI - Back to Life

Con una semplicità che gli è probabilmente innata, perché così naturale appare nelle immagini di ALLEVI - Back to Life. Lo confermano le tante interviste di colleghi e conoscenti che condiscono il racconto e che si soffermano più volte su questo aspetto della sua composizione musicale, sulla semplicità che ne è caratteristica, considerandolo "una virtù e non un difetto".

La semplicità della sua composizione è infatti un punto di arrivo, una sintesi, una meta a cui tanti non arrivano e che lui ha ottenuto nel corso della sua carriera. Allevi fa suo l'insegnamento del passato e lo traduce in una sua visione artistica diretta ed emozionante. Questo emerge dal docufilm e accompagna il racconto della malattia e delle difficoltà, perché non potrebbe mancare la musica nella storia di un uomo che in essa ha trovato la forza di ricominciare, ripartire.

Rinascere.