Roma 2023: Pedagio di Carolina Markowicz è il miglior film, Alba Rohrwachwer miglior attrice

Bilancio positivo per la Festa del Cinema di Roma che vede premiata l'italiana Alba Rohrwacher come miglior attrice per Mi fanno male i capelli,

La Festa del Cinema di Roma 2023 celebra la conclusione di un'edizione positiva che vede premiata l'attrice Alba Rohrwacher per l'interpretazione in Mi fanno male i capelli, ma anche il debutto alla regia di Paola Cortellesi, primo al botteghino italiano.

Con una presenza finale di circa 92mila spettatori per un +58% rispetto allo scorso anno, il concorso Progressive Cinema si chiude col premio per il Miglior Film che va al brasiliano Pedàgio (Toll) di Carolina Markowicz, Gran Premio della Giuria a Blaga's Lessons di Stephan Komandarev, che racconta i problemi finanziari di un insegnante bulgaro in pensione. Joachim Lafosse conquista il premio per la Miglior regia per A Silence, mentre il Miglior attrice - Premio "Monica Vitti" se lo porta a casa Alba Rohrwacher, protagonista di Mi fanno male i capelli di Roberta Torre. Il Miglior attore - Premio "Vittorio Gassman" è Herbert Nordrum per The Hypnosis, la Miglior sceneggiatura va Asli Özge per Black Box.

Premi speciali della Giuria a Achilles di Farhad Delaram, C'è ancora domani di Paola Cortellesi e The Monk and the gun di Pawo Choyning Dorji.

La migliore opera prima BNL BNP Paribas va al film Cottontail di Patrick Dickinson. Sono state inoltre assegnate due Menzioni Speciali Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas ai film C'è ancora domani di Paola Cortellesi e After the fire di Mehdi Fikri.

IMiglior commedia - premio "Ugo Tognazzi" al film Jules di Marc Turtletaub. È stata inoltre assegnata la Menzione Speciale del Premio "Ugo Tognazzi" ad Asta Kamma August e Herbert Nordrum per The Hypnosis.