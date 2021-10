Roma 2021: Open Arms – La legge del mare di Marcel Barrena vince il Premio del Pubblico

Open Arms - La legge del mare di Marcel Barrena si aggiudica il Premio del Pubblico FS alla sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2021. Il film vincitore del "Premio del Pubblico FS", in collaborazione con il Gruppo FS Italiane, Official Sponsor della Festa, è stato votato dagli spettatori della prima replica dei film della Selezione Ufficiale attraverso l'APP ufficiale e il sito www.romacinemafest.it.

Luca Torchia, Chief Communication Officer di FS Italiane, ha consegnato il "Premio del Pubblico FS" ad Aldo Lemme, Head of Theatrical Distribution di Adler Entertainment che distribuirà il film in Italia.

Roma 2021: Petite maman è il Miglior Film di Alice nella città, Miglior Regia a Belfast di Kenneth Branagh

Open Arms - La legge del mare è una produzione spagnola di Lastor Media, Fasten Films, Arcadia Motion Pictures, Cados Producciones con la casa di produzione greca Heretic. Nel cast Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner e Melika Foroutan.

Questa la sinossi di Open Arms - La legge del mare: Autunno 2015. Due bagnini spagnoli, Òscar e Gerard, colpiti dalla straziante fotografia di un bambino annegato nel Mediterraneo, vanno nell'isola di Lesbo, dove scoprono una realtà sconvolgente: ogni giorno migliaia di persone rischiano la vita cercando di solcare il mare con imbarcazioni precarie, per fuggire dalla miseria e dalle guerre che affliggono i loro Paesi d'origine. Ma la cosa più sconcertante è che nessuno sta svolgendo attività di salvataggio. Insieme a Esther, Nico e agli altri membri della loro squadra, Òscar e Gerard lotteranno per compiere il lavoro disatteso dalle autorità e per portare a migliaia di persone l'aiuto di cui hanno estremo bisogno. Dalla storia vera di Òscar Camps, il fondatore di Open Arms.