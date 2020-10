Roma 2020: a Estate '85 di François Ozon il premio del pubblico BNL

Estate '85 (Été 85) di François Ozon si aggiudica il Premio del Pubblico BNL alla quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma 2020. Il film vincitore del Premio del Pubblico BNL, in collaborazione con il Main Partner della Festa del Cinema, BNL Gruppo BNP Paribas, è stato il più votato dagli spettatori fra i titoli della Selezione Ufficiale.

Estate '85: Benjamin Voisin e Félix Lefebvre

Il regista ha commentato così il riconoscimento: "Grazie alla Festa di Roma per il suo regolare svolgimento in questo difficile periodo di pandemia. È importante continuare a sostenere il cinema e permettere al pubblico di scoprire i film su un grande schermo. Estate '85 è stato girato in pellicola per consentire agli spettatori di condividere le emozioni dei personaggi in una sala cinematografica, quindi grazie dal profondo del cuore al pubblico di Roma per questo bel premio".

Estate '85 interpretato da Felix Lefebvre, Benjamin Voisin e Valeria Bruni Tedeschi è ambientato nell'estate del 1985 a Le Tréport, cittadina balneare in Normandia. La storia segue le vicende estive del sedicenne Alex che trascorre le sue giornante insieme a David, un ragazzo più grande di lui. Tra i due nasce una profonda amicizia, che sembra poter diventare qualcosa di più fino a quando l'arrivo in scena di una bella ragazza alla pari inglese scombinerà i loro equilibri sentimentali.

Il film, distribuito da Academy Two, uscirà nella primavera del 2021.