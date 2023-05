Rogue One: Tony Gilroy commenta le ipotesi che venga distribuito un montaggio alternativo

Molti fan della saga di Star Wars sperano ancora che venga distribuito un montaggio alternativo del film Rogue One, ma Tony Gilroy non sembra d'accordo con loro.

Il regista ha inoltre commentato le tante indiscrezioni riguardanti quanto accaduto nel dietro le quinte e che hanno portato a numerosi cambiamenti nella storia prequel di Guerre Stellari.

La reazione del regista di Rogue One

Tony Gilroy, intervistato da The Hollywood Reporter, ha parlato della possibilità che in futuro venga distribuita una versione diversa di Rogue One: A Star Wars Story dicendo semplicemente: "Uh, no. Quella era in assoluto la versione migliore che potevamo avere. O mio dio. No. No".

Il filmmaker non ha però voluto spiegare il motivo della sua preferenza e ha solo sottolineato: "Non rivelerò ulteriori dettagli. Ma più le persone parlano come se sapessero quello che è accaduto con quel film, meno sanno. Basta dire questo. Forse un giorno... Ma no. Quella è la versione migliore del film che potevamo possibilmente immaginare in quel periodo di tempo che avevamo a disposizione".

Rogue One: 5 cose che potreste non aver notato sullo spinoff di Star Wars

Le scene mancanti

I fan avevano notato che nei trailer del lungometraggio erano presenti numerose scene assenti dal montaggio del film e anche le foto dal set avevano svelato dei momenti poi non presenti sul grande schermo.

Ben Mendelsohn, interprete di Orson Krennic, aveva invece dichiarato nel 2016: "C'erano delle enormi differenze direi, in circa 20 o 30 scene. Ci sarebbero state delle differenze enormi".