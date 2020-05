Rogue One: A Star Wars Story, stasera su Italia 1 il film con Felicity Jones

Stasera su Italia 1 alle 21:30 va in onda Rogue One: A Star Wars Story, il film con Felicity Jones ambientato nell'universo di Guerre Stellari.

Rogue One: A Star Wars Story arriva stasera su Italia 1 alle 21:30. Felicity Jones è la protagonista del film che gli appassionati dell'universo di Guerre Stellari non vorranno perdersi per godere delle battaglie terrestri e spaziali tecnicamente e visivamente impressionanti.

Il film, ambientato prima degli eventi di Guerre stellari, racconta la storia di un gruppo di improbabili spie ribelli che prendono parte a una fondamentale missione per rubare i piani della Morte Nera ed evitare la definitiva affermazione dell'Impero.

Il film è diretto da Gareth Edwards e scritto da Chris Weitz e Tony Gilroy, i protagonisti sono Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn.

Rogue One: A Star Wars Story è il primo di una nuova serie di film, indipendenti dalla saga di Star Wars, con riferimenti all'universo conosciuto dai fan ma con nuovi personaggi e una nuova trama.