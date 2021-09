Roger Michell, il ricordo di Julia Roberts: "Ho amato ogni minuto trascorso insieme"

Julia Roberts ha ricordato Roger Michell, il regista morto questa settimana a 65 anni, che nel 1999 ha diretto lei e Hugh Grant in Notting Hill. L'attrice ha affidato le sue parole d'affetto ad un post pubblicato su Instagram e ad una dichiarazione rilasciata a People.

Nella giornata di ieri, giovedì 23 settembre, il mondo del cinema ha accolto con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Roger Michell. Il regista sudafricano era noto soprattutto per aver diretto Notting Hill, la commedia romantica del 1999 che è diventata uno dei film britannici con il maggior incasso di tutti i tempi. Ebbene, dopo la morte di Michell, proprio Julia Roberts, protagonista del film uscito al cinema 22 anni fa insieme a Hugh Grant, ha condiviso sui social una foto in bianco e nero che ritrae proprio il regista, ed ha scritto nella didascalia: "Ho amato ogni minuto che abbiamo trascorso insieme. Riposa in pace". L'attrice ha anche aggiunto l'emoji di un cuore spezzato, esprimendo ulteriormente il proprio dispiacere tramite una dichiarazione rilasciata a People. "Aveva sempre un sorriso dolce sul viso ed un perfetto pezzo di regia da condividere", ha detto Roberts, che ha descritto Michell come "un uomo sempre educato e gentile". La star di Hollywood ha quindi aggiunto: "Mi sento così fortunato ad aver avuto l'opportunità così fantastica di lavorare con lui". Roberts ha anche rivolto le sue condoglianze ai figli di Michell, che ha definito "le vere luci della sua vita".

Anche Sony Pictures Classics ha condiviso una dichiarazione in onore del regista: "Siamo devastati e scioccati dalla notizia della scomparsa del nostro caro amico Roger Michell. Eravamo con lui solo poche settimane fa a Telluride per The Duke, che celebrava il suo eccezionale risultato. Roger era un regista di livello mondiale, una delle persone migliori e più simpatiche e calorose in assoluto. Siamo stati insieme dal 1995, quando abbiamo portato lui e il suo primo film, Persuasion, a Telluride. Il nostro affetto va alla sua famiglia e ai suoi amici che stanno vivendo la profonda tristezza che tutti noi condividiamo".

Dopo il successo di Notting Hill, Michell ha diretto Ben Affleck e Samuel L. Jackson nel 2002 in Ipotesi di reato. Ha poi diretto Il buongiorno del mattino nel 2010, con Harrison Ford, Diane Keaton e Rachel McAdams, mentre nel 2017 ha diretto il film Rachel, con Sam Claflin e Rachel Weisz. Gli ultimi film di Michell sono stati Blackbird - L'ultimo abbraccio del 2019 con Susan Sarandon, Sam Neill e Kate Winslet e The Duke del 2020, con Jim Broadbent e Helen Mirren.