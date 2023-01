Roger Deakins: un premio alla carriera per il direttore della fotografia di Empire of Light e Fargo

Roger Deakins, uno dei più celebri direttori della fotografia attualmente in attività, riceverà un premio alla carriera durante l'eventol Tribute to the Crafts annuale dell'American Cinematheque.

Il celebre direttore della fotografia Roger Deakins riceverà un premio alla carriera al secondo Tribute to the Crafts annuale dell'American Cinematheque. Il suo lavoro sul set ha definito e plasmato alcuni cult immortali della storia del cinema come Fargo, o Il Grande Lebowski. Un onore, questo, ad aggiungersi alle tante soddisfazioni che hanno disegnato il suo cammino nel cinema fino ad oggi.

Roger Deakins

Nel corso della carriera Roger Deakins non ha mancato di ottenere premi prestigiosi, e le 15 nomination agli Oscar, fra cui 2 trasformate in vittorie, lo testimoniano. La sua lunga lista di collaborazioni con registi famosi (Sam Mendes, i fratelli Cohen, Ron Howard...) lo ha più volte trasportato in progetti anche importanti e imponenti come il recente Empire of Light, per cui ha ricevuto una nomination ai BAFTA.

Il Tribute to the Crafts annuale dell'American Cinematheque (un'organizzazione di arti culturali senza scopo di lucro creata nel 1984, incentrata sulla creazione di una comunità cinematografica impegnata con cura, conversazione e presentazione di film coinvolgenti) è atteso per il 9 febbraio all'Aero Theatre di Santa Monica. Sul posto Roger Deakins risponderà alle domande dei presenti e firmerà le copie di Byways, il suo libro fotografico.