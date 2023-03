Oscar 2023, Roger Deakins indignato che The Batman non sia stato candidato ai premi: "È stato snobbato"

Il celebre direttore della fotografia Roger Deakins non è rimasto contento delle nomination agli Oscar 2023, soprattutto perché mancava The Batman.

Gli Oscar 2023 sono ormai parte deel passato, ma c'è qualcuno come Roger Deakins che ha ancora qualcosa da dire sui film candidati: ad esempio, che fine ha fatto la nomination di The Batman per la Migliore Fotografia?

L'icona del cinema Roger Deakins, storico direttore della fotografia di Hollywood e dintorni che ha già portato a casa degli Academy Award, non ha molto gradito le scelte fatte proprio dagli Academy in termini di candidature quest'anno. E dire che lui era persino nominato per Empire of Light di Sam Mendes!

La remora principle di Deakins per gli Oscar 2023 è l'aver "snobbato" The Batman di Matt Reeves nella categoria Miglior Fotografia.

"Il film con la migliore fotografia non è stato neanche nominato" avrebbe infatti dichiarato Deakins ai microfoni di Deadline, come riporta CBM "Si tratta di Te Batman. È il lavoro migliore [quest'anno], a mio parere. Lo straordinario operato di Greig Fraser lo avrebbe dovuto rendere [almeno] uno dei contendenti".

E sul perché ciò non sia accaduto, Deakins ha le idee chiare: "Si tratta di puro e semplice snobismo. C'è ancora questa ingiusta tendenza nell'evitare il MCU e altri popolari universi [cinematografici]".

Un altro che, secondo lui, meritava poi menzione era senz'altro Claudio Miranda, il direttore della fotografia di Top Gun: Maverick: "Un altro nome che è stato ignorato... Ma tutto dovrebbe girare intorno all'operato. Ciò che è fatto bene è fatto bene a prescindere dal genere" conclude.

E voi, siete d'accordo?