Rocky: Sylvester Stallone in visita alla statua di Philadelphia con la figlia (FOTO)

Gita di famiglia per Sylvester Stallone che ha condiviso sui social una foto in cui è immortalato davanti alla statua di Rocky a Philadelphia insieme alla figlia Sophia Stallone.

Sylvester Stallone non è mai stato timido quando si tratta di celebrare il suo status di icona action e ora sembra ansioso di trasmettere quell'eredità ai suoi figli. Nell'immagine sopra, l'attore flette i muscoli davanti alla statua di Rocky a Philadelphia insieme a sua figlia Sophia Stallone. Nella didascalia, nota scherzosamente che non vede l'ora di coinvolgerla nel franchise nel ruolo della figlia di Rocky, Roxana. Ovviamente, Rocky Balboa ha già un figlio, Robert Balboa (interpretato da Milo Ventimiglia), ma aggiungere una figlia al mix sarebbe una nuova svolta per proseguire il franchise con un tocco al femminile.

Da Rocky a Creed: la saga cult tra realtà e finzione

Il primo Rocky, che ha debuttato nel 1976, ha cambiato radicalmente il genere dei film sportivi. Con Sylvester Stallone nel ruolo del protagonista, il film segue il pugile dimesso Rocky Balboa mentre ottiene l'incontro della vita contro il campione di boxe Apollo Creed (Carl Weathers). Con il progredire della serie, Stallone ha esplorato gli alti e bassi della fama mondiale di Rocky come pugile e l'ere è entrato nell'immaginario collettivo al punto da avere una statua a lui dedicata in cima alla celebre scalinata di Philadelphia.

La saga proseguirà con lo spinoff Creed III, in uscita nei cinema a fine anno.