Rocky: Sylvester Stallone ha svelato l'identità del brillante co-sceneggiatore del film

Sylvester Stallone, attivissimo sul social, ha svelato l'identità del brillante co-sceneggiatore che ha fornito un aiuto prezioso nella stesura del primo film su Rocky, uscito nel 1976.

Dietro le sudate pagine di uno dei più grandi successi di Sylvester Stallone si nasconde Butkus, un bel canone compagno di avventure del futuro divo italoamericano. ecco cosa scrive Stallone a corredo della foto d'epoca:

"Flashback! Eccomi intento a scrivere la sceneggiatura originale di Rocky nel 1975. A fianco a me potete vedere il mio brillante co-sceneggiatore a quattro zampe, BUTKUS, che mi guarda le spalle. Sa fare lo spelling meglio di me!!!"

Butkus, il Bullmastiff apparso in Rocky e Rocky II, era proprio il cane di Sylvester Stallone nonché suo fedele assistente. e chissà che non sia stato lui a fornire all'attore qualche idea per lo script.

La vita del cane è stata piuttosto travagliata, tra l'altro. Prima di avere successo con Rocky, Stallone è stato costretto a vendere Butkus per pagare l'affitto. Una volta assicuratosi il ruolo di protagonista, il divo è salito sul primo treno per Philadelphia per riprendersi il cane e portarlo con sé sul set. Il resto è storia.

Rocky: Che fine hanno fatto i protagonisti?

Il Director's Cut di Rocky IV dovrebbe essere disponibile in commercio a partire dal 27 novembre 2020. Nell'attesa, Sylvester Stallone è attualmente impegnato sul set di Samaritan, atipico superhero movie.