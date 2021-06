Rocky: Henry Winkler aiutò Sylvester Stallone a proporre la sceneggiatura del film

In occasione della sua partecipazione all'ultimo episodio di The Tonight Show, Henry Winkler ha raccontato un aneddoto relativo alla realizzazione di Rocky e al suo rapporto con Sylvester Stallone.

Come riportato da The Hollywood Reporter, Henry Winkler ha detto che lui e Sylvester Stallone erano amici già prima che l'attore sceneggiasse Rocky. Durante il periodo in cui Winkler interpretava il ruolo di Fonzie in Happy Days, Stallone gli chiese di proporre il copione di Rocky alla rete ABC e l'attore accettò di fargli questo favore. In effetti, lo script piacque ad ABC, che lo acquistò e decise di produrre il film a patto di affidare la sceneggiatura a un nuovo sceneggiatore. Tale decisione, però, non incontrò l'accordo di Sylvester Stallone.

Il protagonista di Rambo, infatti, supplicò Henry Winkler di non fargli questo: "Ti prego, Henry, non farmi questo!". Così, il celebre Fonzie tornò sui suoi passi e chiese ad ABC di restituirgli la sceneggiatura in cambio dei soldi già percepiti. Come racconta Winkler: "ABC non voleva più restituirmela. Io avrei accettato anche di mettermi in ginocchio... E sono riuscito a riavere lo script indietro! L'anno dopo, Sylvester Stallone ha realizzato Rocky e tutto è andato per il verso giusto".

Il nuovo progetto del celebre volto di Rambo sarà The Suicide Squad. A questo proposito, James Gunn ha raccontato di aver scritto il personaggio di King Shark apposta per Sylvester Stallone. L'uscita italiana di The Suicide Squad è fissata per il 5 agosto.