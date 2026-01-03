Henry Winkler rivela: "Non ho alcuna intenzione di andare in pensione!"

L'attore ha ammesso che non ha in programma di concedersi una pausa dal lavoro, sostenendo che smettere di recitare sarebbe terribile.

Henry Winkler sembra non avere alcuna intenzione di andare in pensione: l'ex star di Happy Days ha infatti rivelato che non ha nemmeno mai pensato di allontanarsi dai set.

La carriera dell'attore, iniziata oltre 50 anni fa, potrebbe quindi continuare ancora a lungo, non essendo all'orizzonte un addio al mondo del cinema e della televisione.

I progetti per il futuro della star di Happy Days

Mentre era ospite del podcast IMO with Michelle Obama & Craig Robinson, Henry Winkler ha ora sottolineato che sta lavorando molto e ha numerosi progetti a cui sta dedicandosi, tra cui Hazardous History, serie targata History Channel.

L'attore, nonostante abbia compiuto 80 anni a ottobre, non sembra sentire il bisogno di una pausa: "Sono davvero grato. Le persone continuano a chiedermi se andrò in pensione o se ho smesso di recitare. E credo che questa sia la cosa più lontana dalla mia immaginazione. Mi ritirerò quando non sarò più in grado di recitare".

Winkler ha voluto aggiungere: "Sapete, penso semplicemente che sia qualcosa di letale".

I progetti di Henry Winkler

L'attore è diventato famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Fonzie nella serie cult Happy Days, andata in onda tra gli anni '70 e '80 e ancora molto amata da numerose generazioni di spettatori.

Henry, nel 2018, ha vinto un prestigioso Emmy Award grazie alla sua interpretazione in Barry (di cui potete leggere la nostra recensione), serie che gli ha regalato ulteriori tre nomination.

Tra i suoi progetti più recenti c'è Normal, film diretto da Ben Wheatley di cui è protagonista accanto a Bob Odenkirk e Lena Headey. Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 17 aprile.

Oltre a lavorare come attore, Winkler alcuni mesi fa ha pubblicato un nuovo libro per bambini di cui è autore insieme a Lynn Oliver, intitolato Detective Duck: The Mystery at Emerald Pond".