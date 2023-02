Rocky II: Sylvester Stallone ha avuto bisogno di un'operazione dopo il combattimento con Carl Weathers

L'amore per il realismo ha spinto Sylvester Stallone a realizzare un lungo e durissimo combattimento contro Carl Weathers tanto da dover ricorrere alla chirurgia a fine riprese per rimettere insieme i pezzi.

Il match tra Davide-Rocky Balboa e Golia-Apollo Creed è stato il leitmotiv dei primi capitoli della saga di Rocky. Gli spettacolari incontri sul ring presenti nelle pellicole talvolta sono costati lacrime e sangue ai loro interpreti. Dopo il combattimento con Carl Weathers in Rocky II, Sylvester Stallone è uscito talmente malconcio da avere bisogno di un intervento chirurgico.

Dopo il pareggio in Rocky, la rivincita senza esclusione di colpi in Rocky II è uno degli incontri più brutali dell'intero franchise. Sylvester Stallone, regista del film, era determinato a immortalare le scene di combattimento più realistiche mai girate su un film.

Sylvester Stallone in una sequenza di Rocky II

Rocky II si apre dopo che la campagna segna la fine dell'incontro tra Rocky e Apollo. Entrambi i pugili vengono portati in ospedale e Rocky viene avvertito che un altro combattimento di quella portata potrebbe causargli la cecità. Pur non arrivando a quel livello, lo stesso Stallone è finito in ospedale durante le riprese dopo essersi strappato il muscolo pettorale così gravemente da riuscire a malapena a tirare un pugno.

Da Rocky a Creed: la saga cult tra realtà e finzione

In un'intervista con Roger Ebert nel giugno del 1979, Stallone rivelò: "Sono stato picchiato duramente tanto che ho dovuto sottopormi a un'operazione per rimettere insieme i pezzi. Il paradenti mi ha salvato i denti. Per questo, fondamentalmente quello di cui avrei bisogno è un paradenti per tutto il mio corpo."

Nella seconda parte di quell'intervista, nel luglio del 1980, Sylvester Stallone ha spiegato di essersi dovuto sottoporre a test approfonditi dopo aver subito fratture ossee oltre a presentare l'"intestino ingrossato e alcuni organi interni spostati". L'incontro di Rocky II è andato molto oltre rispetto a quanto visto in Rocky. Come conferma Stallone, "il combattimento è quattro volte più lungo e ha otto volte più pugni del primo. Molti di quei colpi non sono finti. È difficile imparare a non colpire fingendo di colpire".