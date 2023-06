Rocky II in 4K UHD, la recensione: una bella steelbook per celebrare la rivincita con Apollo

Il terzo film della serie Creed ha fatto scoppiare la voglia di revival anche per il capostipite Rocky. Oltre al cofanetto Rocky - The Knockout Colletion che abbiamo già esaminato (qui la recensione), Warner Bros Entertainment ha proposto anche le uscite dei singoli film non solo nella veste del 4K UHD, ma anche con delle belle steelbook da collezione. Noi abbiamo potuto esaminare quella di Rocky II, il sequel dopo il celebre primo film.

Si riparte con il personaggio interpretato da Sylvester Stallone che dopo la straordinaria impresa di essere rimasto in piedi nell'incontro con Apollo Creed, decide di lasciare la boxe. Rocky sposa Adriana, è pronto ad avere un bambino, ma ben presto i soldi guadagnati anche con la pubblicità finiscono e l'ex pugile deve dedicarsi a vari lavoretti. Nel frattempo Apollo Creed non riesce a dimenticare la poco gloriosa vittoria dell'anno precedente e cerca di convincere Rocky ad accettare una rivincita.

Il video 4K: salto di qualità per dettaglio e croma

Il vero valore aggiunto di questa edizione di Rocky II, oltre alla bella confezione metallica, è ovviamente il video 4K UHD, che oltre a essere un netto upgrade rispetto all'edizione blu-ray, beneficia anche delle risorse maggiori che ha avuto questo sequel rispetto al primo film. Anche se conserva inevitabilmente una certa patina anni Settanta, il quadro risulta molto più pulito e nitido, con una luminosità maggiore e soprattutto con un dettaglio decisamente più incisivo. Una cura per il particolare più incisiva che si riflette sugli abiti dei protagonisti, sulle loro divise, ma anche sulle ambientazioni e ovviamente i volti. La grana resta presente, ma è organica, naturale e in ogni caso non invadente.

L'utilizzo di Dolby Vision e HDR offre miglioramenti anche sul piano cromatico, con neri più profondi e colori più vibranti, pur rimanendo comunque naturali e senza troppa saturazione. Naturalmente l'apice sul piano della spettacolarità anche cromatica, è il combattimento finale tra Rocky e Apollo dove i colori esplodono in maniera smagliante, soprattutto i rossi, dopo essere rimasti abbastanza sobri per tutta la durata del film. Tirando le somme, il quadro generale regala anche una certa profondità, a parte qualche scena particolarmente scura dove un po' di piattezza resta.

Audio solo discreto, manca il giusto impatto

Non altrettanto entusiasmante invece l'audio. Quello italiano è sempre in Dolby Digital 5.1, pulito ma solo discreto come coinvolgimento: inevitabilmente risente un po' il peso degli anni nei dialoghi un po' chiusi e ombrosi (a volte anche bassi di volume) e in una dinamica non certo eccelsa, con un asse posteriore che appoggia la scena nelle sequenze più chiassose, ma in maniera non particolarmente incisiva. In ogni caso le celebri musiche della colonna sonora e gli effetti della folla sono abbastanza avvolgenti, soprattutto durante le fasi dei combattimenti, nonostante un sub decisamente troppo leggero. Ma nemmeno le tracce inglesi fanno urlare al miracolo: sono soddisfacenti ma non certo entusiasmanti, sia quella DTS HD 2.0 più vicina all'originale sia il remixato DTS HD 5.1, che vanta un'espansione del suono più coinvolgente ma anche una certa artificiosità. Piuttosto sottotono i dialoghi e le musiche, talvolta sacrificati agli effetti ambientali.

Bella la steelbook, ma gli extra non ci sono

La vera pecca dell'edizione, però, è la totale assenza di contenuti speciali. Non ce ne sono nemmeno sul blu-ray. Va bene la sfiziosità della bella steelbook per collezionisti, va ancora meglio l'ottima qualità video, si può perfino soprassedere su un audio solo discreto, ma non trovare lo straccio di un extra nemmeno sul disco blu-ray è sicuramente una brutta sorpresa per gli appassionati. Per chi desidera approfondimenti e avere al contempo il film in 4K, deve rivolgersi giocoforza alla Rocky - The Knockout Collection.