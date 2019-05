Rocketman conterrà un brano originale interpretato da Elton John e Taron Egerton

Rocketman, il film biografico dedicato ad Elton John, avrà nella sua colonna sonora un duetto tra la star della musica e il protagonista Taron Egerton.

Il brano che hanno interpretato sarà inoltre originale, elemento che permetterà una possibile corsa agli Oscar.

In Rocketman, sui titoli di coda, ci sarà infatti la canzone (I'M Gonna) Love Me Again, interpretata da Elton John e Taron Egerton, e prodotta da Giles Martin e Greg Kurstin.

La colonna sonora, composta da 22 brani, sarà poi composta esclusivamente dalle canzoni più famose dell'artista interpretate dall'attore. Elton ha infatti raccontato: "Penso fosse importante che la musica che ho composto e inciso fosse cantata da Taron. L'ho lasciato nelle mani di Giles Martin, di cui mi fido ciecamente perché è un produttore incredibilmente brillante".

Il cantautore si è quindi fidato del team al lavoro sul film e ha sottolineato: "Sono rimasto sbalordito dai risultati".

Alcune delle canzoni potranno inoltre contare su parte vocali registrate da Kit Connor, interprete di Elton da giovane, Gemma Jones, Bryce Dallas Howard che ha il ruolo della madre dell'artista, Steven Mackintosh, Sebastian Rich, Rachel Muddon, Richard Madden, Celine Schoenmaker e Jamie Bell.

Non è però chiaro se la loro presenza tra gli artisti coinvolti nella colonna sonora sia legata a parti cantate o se verranno utilizzati spezzoni dei dialoghi, anche se alcune sequenze mostrate in anteprima fanno presupporre che il cast si sia messo alla prova in sala di incisione.

Rocketman: censurata una scena gay per evitare il divieto ai minori?

Ecco il video musicale di Rocket Man interpretato da Egerton in cui si possono vedere anche nuove scene del film:

Rocketman verrà presentato in anteprima il 16 maggio a Cannes e la colonna sonora sarà in vendita dal 24, una settimana prima del debutto nei cinema americani.