Rock Camp: The Movie, Slash, Roger Daltrey, Alice Cooper e Joe Perry nel trailer del film

Svelati il trailer e il poster di Rock Camp: The Movie, film che documenta il fenomeno dei Rock Camp, campeggi estivi organizzati nelle principali città americane a cui partecipano leggende del rock come Slash, Joe Perry e Alice Cooper che fanno da mentore ai fan più accaniti.

Rock Camp è una vera propria istituzione, oltre a essere un fenomeno culturale, realizzato a Los Angeles, New York e in altre città fin dal 1996. Rock Camp, nato dalla mente del produttore musicale David Fishof, ha coinvolto come consiglieri star del calibro di Roger Daltrey, Alice Cooper, Paul Stanley e Gene Simmons, Nancy Wilson, Joe Perry, Jeff Beck e Slash.

Diretto da Doug Blush, Rock Camp: The Movie ci riporta indietro di quarant'anni all'inizio della carriera di David Fishof, all'epoca agente sportivo, poi divenuto produttore esecutivo. Fishof fondò il Rock 'N' Roll Fantasy Camp, realizzando così dei sogni dei fan più accaniti e permettendo loro di vivere un'esperienza indimenticabile a contatto con rock star leggendarie. I musicisti insegnano, ispirano e suonano insieme con i campeggiatori nel corso di quattro giorni conlucdendo l'esperienza con una performance live in una celebre località.