Rocco Schiavone 4: la fiction con Marco Giallini tornerà nel 2020

Rocco Schiavone 4 arriverà nel 2020, nonostante la RAI non abbia ufficializzato: la produzione l'aveva già annunciato a maggio in Valle d'Aosta.

Rocco Schiavone 4 ci sarà: la fiction con Marco Giallini tornerà nel 2020. Nonostante la RAI non abbia ancora ufficializzato, la notizia in realtà era già stata diffusa a maggio dalla produttrice creativa Maddalena Rinaldo che, in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria valdostana al protagonista, aveva annunciato il ritorno di Rocco Schiavone in loco per le riprese nei primi mesi del nuovo anno.

Possono star tranquilli tutti i fan che, solo due sere fa, hanno preso d'assalto i canali social della serie tv tratta dai romanzi di Antonio Manzini: il finale aperto della stagione 3, andato in onda su Rai2 nella serata del 23 ottobre, trova una sua motivazione proprio nel ritorno già annunciato di Rocco Schiavone con la quarta stagione. D'altronde il materiale da adattare non manca, vista la pubblicazione, nel 2019, dei due nuovi libri di Manzini, 'Rien ne va plus' e 'Ogni riferimento è puramente casuale'.

E chissà che, in occasione di Rocco Schiavone 4, non si torni a parlare anche del trasferimento della fiction dal secondo al primo canale RAI, proposta già presentata durante la scorsa estate ma bocciata dopo le polemiche del centro-destra legate proprio al personaggio, un "antieroe maledetto".