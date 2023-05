RoboCop, stasera su Rai 4: trama e cast del film con Joel Kinnaman e Gary Oldman

Stasera, 15 maggio, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda RoboCop, film statunitense del 2014. La pellicola è stata diretta da José Padi, la sceneggiatura è firmata da Joshua Zetumer, Michael Miner ed Edward Neumei. Trama, cast, personaggi, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Robocop: una romantica immagine di Joel Kinnaman e Abbie Cornish

RoboCop: Trama

Siamo nel 2028. La Omnicorp, una società leader a livello globale nel campo della tecnologia robotica, trova un'occasione d'oro per guadagnare miliardi di dollari. Quando Alex Murphy, marito e padre premuroso che si adopera in tutti modi per combattere la dilagante ondata criminale di Detroit, viene ferito gravemente, la Omnicorp ne approfitta per costruire un agente di polizia formato in parte da un robot e in parte da un uomo in carne ed ossa. La società immagina un RoboCop in ogni città e non si fermerà davanti a nulla per far funzionare il suo piano, neanche davanti allo stesso Alex. Ma non ha considerato un fattore importante: dentro alla macchina c'è pur sempre un uomo.

Robocop: Michael Keaton, Gary Oldman, Jay Baruchel e Jennifer Ehle in una scena

Curiosità sul film RoboCop

RoboCop è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 6 Febbraio 2014 distribuito da Warner Bro. Le riprese si sono svolte dall'1 Settembre 2012 al 23 Dicembre 2012 in Canada.

Robocop: Joel Kinnaman nei panni di Robocop in una scena del film

Del film Robocop del 1987 sono stati realizzati due sequel nel 1990 e nel 1993, oltre a una miniserie televisiva presentata come quarto capitolo non ufficiale della saga, RoboCop: Prime Directives, del 2000. Il film di Paul Verhoeven ha ispirato inoltre una serie tv del '94.

Secondo quanto confermato dal regista, alcuni personaggi nel film prendono ispirazione o rendono omaggio a diverse persone reali, in particolare a importanti filosofi che sono al centro del dibattito contemporaneo sulla filosofia della mente e sull'intelligenza artificiale. Questa influenza si riflette sia nei nomi scelti per i personaggi che nelle idee che vengono espresse nel film.

Robocop: Gary Oldman con Jackie Earle Haley in una scena del film

Il lungometraggio ha incassato 242.7 milioni di dollari, qui trovate la nostra recensione di Robocop

Robocop: Abbie Cornish in una scena con Michael K. Williams e John Paul Ruttan

Robocop: Interpreti e personaggi