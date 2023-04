Robocop, La rivincita delle bionde, Saranno famosi e gli altri reboot in sviluppo per Amazon

Amazon Studios si immerge nell'universo dei remake in un'imponente operazione nostalgia che porta a mettere in cantiere una dozzina di titoli reboot provenienti dall'ampio catalogo cinematografico e televisivo di MGM. Ricordiamo, infatti, che Amazon ha acquistato lo studio nel marzo 2022 per 8,5 miliardi e adesso ha intenzione di mettere a frutto l'investimento mettendo in cantiere remake di Robocop, Stargate, La rivincita delle bionde, Saranno famosi, Barbershop, I magnifici sette, La pantera rosa e Il caso Thomas Crown. Alcuni di questi titoli verranno prodotti in forma di film, altri in forma di serie tv rivolte a Prime Video.

La locandina di La rivincita delle bionde

Attualmente, Amazon è in trattative per il remake de La rivincita delle bionde, commedia di culto del 2001 con Reese Witherspoon nei panni dell'avvocatessa in rosa Elle Woods, sia in forma di film che come serie TV. Il sequel Una bionda in carriera è uscito nel 2003 e un terzo capitolo sarebbe presumibilmente in fase di sviluppo. Secondo Deadline, tuttavia, gli sforzi per far decollare il progetto finora non hanno dato i risultati previsti.

Nel frattempo, anche il futuristico Robocop, del 1987, e il film d'avventura fantascientifico del 1994 Stargate sono stati presi in considerazione per adattamenti cinematografici e televisivi. È probabile che un nuovo film su Stargate arrivi prima del remake televisivo, mentre una serie TV su Robocop potrebbe arrivare prima del suo adattamento cinematografico.

Amazon sta attivamente sviluppando serie televisive basate su Saranno famosi, La bottega del barbiere e I mangnifici sette, e si è parlato anche di un film su Il caso Thomas Crown e un nuovo lungometraggio dedicato alla Pantera Rosa, che potrebbe essere animato. Un remake di Poltergeist è una delle tante possibilità che potrebbero o meno trovare nuova forma al cinema o in tv.