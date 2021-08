Robin Williams, il toccante post del figlio a 7 anni dalla morte: "Ti amerò per sempre"

"Hai vissuto per portare risate e per aiutare gli altri", si legge nel post scritto da Zak Williams a sette anni dalla morte di suo padre, Robin Williams.

Il primo figlio di Robin Williams, Zak, ha condiviso sui social un toccante post dedicato a suo padre, a sette anni dalla scomparsa. L'attore di Jumanji se ne è andato dopo aver fatto i conti con i primi sintomi della malattia da corpi di Lewy, ovvero un tipo di demenza progressiva che crea un declino delle capacità mentali.

L'11 agosto 2014, il mondo ha pianto la perdita di uno dei più grandi talenti della storia di Hollywood quando Robin Williams è morto suicida all'età di 64 anni. Un vuoto artistico incolmabile, che però il pubblico può tentare di riempire tornando a guardare i numerosi classici in cui l'attore ha recitato. Il vuoto con cui invece devono fare i conti, ormai da sette anni, i suoi tre figli, non può essere colmato, come ci ricorda il post condiviso nelle scorse ore dal primogenito dell'attore, Zak Williams, il quale ha voluto rendere omaggio a suo padre nell'anniversario della sua morte.

Zak ha utilizzato il suo account Twitter per condividere un post toccante su Robin Williams, in cui si legge: "Papà, sette anni fa oggi sei morto. La gioia e l'ispirazione che hai portato al mondo continuano nella tua eredità e nella tua famiglia, amici e fan che amavi così tanto. Hai vissuto per portare risate e per aiutare gli altri. Oggi festeggerò il tuo ricordo. Ti amerò per sempre".

Ricordiamo che Robin Williams ha iniziato la sua carriera come cabarettista negli anni '70 prima di trovare il successo mainstream in Mork & Mindy. Alla fine degli anni '80, la sua carriera cinematografica è diventata ancora più importante con ruoli di rilievo in Good Morning, Vietnam e L'attimo fuggente. Successivamente, l'attore ha recitato in film molto amati come Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, Jumanji, Will Hunting - Genio ribelle e Al di là dei sogni.

Zak Williams ha fatto i conti con attacchi di depressione e ansia, specialmente a seguito del suicidio di suo padre. Come lui stesso ha raccontato in precedenza, la tragedia lo ha portato a "consolarsi" con alcol e prodotti a base di cannabis prima di decidere di disintossicarsi. Ha quindi creato la sua azienda con prodotti a base di adattogeni botanici e complessi di amminoacidi che apparentemente possono "aiutare a ricalibrare il nostro corpo e il nostro cervello in modo che possa guarire se stesso".